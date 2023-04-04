БПЛА атаковали "базу" российских военных в Крыму, — соцсети

Инцидент, как отмечают в одном из местных Telegram-каналов, произошел в заброшенной ферме, которую оккупанты обустроили для размещения своего личного состава.

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В оккупированном Крыму в городе Армянск ночь на 4 апреля показалась беспокойной. Около 2 часов ночи здесь произошел пожар в месте расположения российских оккупантов. Об этом сообщает "Крымский ветер".

Отмечается, что инцидент произошел в зданиях заброшенной фермы, где разместили российских солдат. Ее атаковали беспилотники. После этого произошел пожар.

"Бабах на севере Крыма. Только к утру пожар локализовали", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала оккупационные администрации города и полуострова официально не комментировали ночную атаку БПЛА.

Напомним, что в Крыму РФ построила обширную сеть укреплений, чтобы защищаться от контрнаступления ВСУ. Укрепление построено возле населенных пунктов Медведевка, Витино, а также в других частях полуострова. Вдоль береговой линии Черного моря вырыли рвы и окопы, а также пригнали артиллерийские установки.

ВС РФ подтягивают на фронт через оккупированный Крым противотанковые пушки Т-12, созданные в 50-х годах прошлого столетия. Пушки выкрасили. Военные эксперты считают, что, возможно, россияне провели восстановительные работы и довели их до удовлетворительного состояния для отправки в зону боевых действий.

Местные власти Крыма начали обсуждать с населением возможные пути эвакуации с полуострова. Жители Крыма подбирают недвижимость в Турции для бегства с полуострова. Это произошло после серии взрывов, в том числе в Джанкое.