БПЛА атакували "базу" російських військових в Криму, — соцмережі

Інцидент, як зазначають в одному з місцевих Telegram-каналів, стався у покинутій фермі, яку окупанти облаштували для розміщення свого особового складу.

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У окупованому Криму в місті Армянськ ніч проти 4 квітня видалася неспокійною. Близько 2 години ночі тут сталася пожежа в місці розташуванні російських окупантів. Про це повідомляє "Кримський вітер".

Зазначається, що інцидент стався в будівлях покинутої ферми, де розмістили російських солдатів. Її атакували безпілотники. Після цього сталася пожежа.

"Бабах на півночі Криму. Тільки під ранок пожежу локалізували", — йдеться в повідомленні.

На момент публікації матеріалу окупаційні адміністрації міста та півострова офіційно не коментували нічну атаку БПЛА.

Нагадаємо, що в Криму РФ збудувала велику мережу укріплень, щоб оборонятися від контрнаступу ЗСУ. Укріплення зведено біля населених пунктів Медведівка, Вітине, а також в інших частинах півострова. Вздовж берегової лінії Чорного моря вирили рови та окопи, а також пригнали артилерійські установки.

ЗС РФ підтягують на фронт через окупований Крим протитанкові гармати Т-12, створені в 50-х роках минулого століття. Гармати пофарбували. Військові експерти вважають, що можливо, росіяни провели відновлювальні роботи та довели їх до задовільного стану для відправлення у зону бойових дій.

Місцева влада Криму почала обговорювати з населенням можливі шляхи евакуації з півострова. Мешканці Криму підбирають нерухомість у Туреччині для втечі з півострова. е сталося після серії вибухів, зокрема в Джанкої.