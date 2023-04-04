Украинская армия перейдет на мировую систему координат WGS-84: почему это важно (фото)

В топографической службе отмечают, что в ВСУ используют еще советскую систему СК-42, точной только для территории бывшего СССР. WGS-84 – это более точная общепринятая модель в странах НАТО.

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Министр обороны Украины Алексей Резников издал приказ организовать создание для нужд ВСУ топографических карт в мировой геодезической системе WGS-84. Издание АрмияInform разобралось, почему это важно.

Сейчас украинская армия использует систему координат СК-42, которая осталась еще по наследству от СССР. Советская система координат использовала в основе СК-42 математическую фигуру Земли в расчете Красовского. Он совпадал с поверхностью земли в пределах бывшего Союза, что позволяло точно находить объект на карте. Западный мир и США в частности разработали систему координат WGS-84. Ее создали на основе наземных геодезических сетей в рамках всего земного слоя и наблюдений спутников навигационных систем. Она значительно точнее версии советской модели, таким образом модель подходит на всю Землю, а не только на просторы бывшего СССР.

Пример карты с системой координат WGS-84

WGS-84 – это обязательная система координат в странах НАТО.

В чем преимущество WGS-84 перед советской системой координат СК-42?

В топографической службе ВСУ говорят, что установление единых со странами НАТО систем координат улучшает совместимость войск и обеспечит совместное использование данных, создаваемых в украинской армии или других странах. К тому же карты станут более точными, потому что СК-42 базировалась на другой математической фигуре земли.

Вдобавок ВСУ получат образцы западного вооружения, которое работает сами в западной системе координат. Управление войсками также требует единого обеспечения и картографической основы, созданных в соответствии с натовскими стандартами.

Поэтому в ВСУ планируют напечатать 2746 топографических карт масштабов 1:50000 — 1:1000000 по всей Украине. Эти работы выполнят топографическая служба до конца 2023 года.

Напомним, 4 апреля в ВСУ заявили, что ВС РФ использовали новую тактику во время ночной атаки дронами-камикадзе Одессы.

1 апреля 2022 г. СМИ сообщали, что ВС РФ использует на своих картах систему координат 1942 года, а сами карты местности были за 1990 год.