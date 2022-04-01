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Военный Фокус Российско-украинская война

Российская армия на своих картах использует систему координат 1942 года (фото)

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карта вс рф
ВС РФ использует устаревшие карты за 1990 год

Помимо этого ВС РФ имели карты местности по состоянию на 1990 год.

Украинские военные нашли российскую карту Черниговской области с системой координат времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание "Цукр".

Карта, которую войска РФ бросили во время ухода из Тростянца (Черниговская область), имеет систему координат, разработанную в 1942 году. А сама карта местности датируется 1990 годом. Она отображает местность Тамбовской области.

карта местности рф

Вероятно, речь идет о СК-42. Она была разработана в 1942 году, а в 1946 ее ввели в действие на территории всего СССР. Ее еще называют прямоугольной зональной системой координат.

генштаб вс рф

Напомним, что Тростянец ВСУ освободили от оккупантов 26 марта. Враг бежал из города на ворованных машинах и скутерах.

Сообщалось, что ВС РФ вручную наводят минометные расчеты, от чего армия США и Украины уже отказались. Эти расчеты компьютеризированы.

В ноябре 2021 года на видео попал российский пилот стратегического бомбардировщика Ту-160. Там также используется штурманская линейка для расчетов полета, как 30 лет назад.