Российская армия на своих картах использует систему координат 1942 года (фото)

Помимо этого ВС РФ имели карты местности по состоянию на 1990 год.

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Украинские военные нашли российскую карту Черниговской области с системой координат времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание "Цукр".

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Карта, которую войска РФ бросили во время ухода из Тростянца (Черниговская область), имеет систему координат, разработанную в 1942 году. А сама карта местности датируется 1990 годом. Она отображает местность Тамбовской области.

Вероятно, речь идет о СК-42. Она была разработана в 1942 году, а в 1946 ее ввели в действие на территории всего СССР. Ее еще называют прямоугольной зональной системой координат.

Напомним, что Тростянец ВСУ освободили от оккупантов 26 марта. Враг бежал из города на ворованных машинах и скутерах.

Сообщалось, что ВС РФ вручную наводят минометные расчеты, от чего армия США и Украины уже отказались. Эти расчеты компьютеризированы.

В ноябре 2021 года на видео попал российский пилот стратегического бомбардировщика Ту-160. Там также используется штурманская линейка для расчетов полета, как 30 лет назад.