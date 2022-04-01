Російська армія на своїх картах використовує систему координат 1942 року (фото)

Крім цього ЗС РФ мали карти місцевості станом на 1990 рік.

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Українські військові знайшли російську карту Чернігівської області із системою координат часів Другої світової війни. Про це повідомляє видання "Цукр".

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Карта, яку війська РФ покинули під час відходу з Тростянця (Чернігівська область), має систему координат, розроблену в 1942 році. А сама карта території датується 1990 роком. Вона відображає територію Тамбовської області.

Ймовірно, йдеться про СК-42. Вона була розроблена в 1942 році, а в 1946 її ввели в дію на території всього СРСР. Її ще називають прямокутною зональною системою координат.

Нагадаємо, що Тростянець ЗСУ звільнили від окупантів 26 березня. Ворог утік із міста на крадених машинах і скутерах.

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У листопаді 2021 року на відео потрапив російський пілот стратегічного бомбардувальника Ту-160. Там також використовується штурманська лінійка для розрахунків польоту як 30 років тому.