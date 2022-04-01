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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Російська армія на своїх картах використовує систему координат 1942 року (фото)

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карта вс рф
ЗС РФ використовує застарілі карти за 1990 рік

Крім цього ЗС РФ мали карти місцевості станом на 1990 рік.

Українські військові знайшли російську карту Чернігівської області із системою координат часів Другої світової війни. Про це повідомляє видання "Цукр".

Карта, яку війська РФ покинули під час відходу з Тростянця (Чернігівська область), має систему координат, розроблену в 1942 році. А сама карта території датується 1990 роком. Вона відображає територію Тамбовської області.

карта місцевості Росії

Ймовірно, йдеться про СК-42. Вона була розроблена в 1942 році, а в 1946 її ввели в дію на території всього СРСР. Її ще називають прямокутною зональною системою координат.

генштаб вс рф

Нагадаємо, що Тростянець ЗСУ звільнили від окупантів 26 березня. Ворог утік із міста на крадених машинах і скутерах.

Повідомлялося, що ЗС РФ вручну наводять мінометні розрахунки, від чого армія США й України вже відмовилися. Ці розрахунки комп'ютеризовано.

У листопаді 2021 року на відео потрапив російський пілот стратегічного бомбардувальника Ту-160. Там також використовується штурманська лінійка для розрахунків польоту як 30 років тому.