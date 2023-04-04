Українська армія перейде на світову систему координат WGS-84: чому це важливо (фото)

У топографічній службі зазначають, що в ЗСУ використовують ще радянську систему СК-42, яка є точною лише для території колишнього СРСР. WGS-84 — це більш точна загальноприйнята модель в країнах НАТО.

Related video

Міністр оборони України Олексій Резніков видав наказ організувати створення для потреб ЗСУ топографічних карт у світовій геодезичній системі WGS-84. Видання АрміяInform розібралось, чому це важливо.

Зараз українська армія використовує систему координат СК-42, яка залишилась ще у спадок від СРСР. Радянська система координат використовувала у СК-42 математичну фігуру Землі у розрахунку Красовського. Він збігався з поверхнею землю в межах колишнього Союзу, що дозволяло точно знаходити обʼєкт на мапі. Західний світ і США зокрема розробили систему координат WGS-84. Її розробили на основі наземних геодезичних мереж у межах всього земного шару та спостережень супутників навігаційних систем. Вона є значно точнішою версією радянської моделі, та модель підходить на всю Землю, а не лише на простори колишнього СРСР.

Приклад мапи із системою координат WGS-84

WGS-84 — це обовʼязкова система координат в країнах НАТО.

У чому перевага WGS-84 перед радянською системою координат СК-42?

У топографічній службі ЗСУ кажуть, що встановлення єдиних із країнами НАТО систем координат покращують сумісність військ і забезпечить спільне використання даних, що створюють в українській армії або інших країнах. До того ж карти стануть точнішими, бо СК-42 базувалася на іншій математичної фігури землі.

На додачу ЗСУ отримають зразки західного озброєння, яке працює самі в західній системі координат. Управління військами також вимагають єдиного забезпечення та картографічної основи, які створені відповідно до натівських стандартів.

Тому в ЗСУ планують надрукувати 2746 топографічних карт масштабів 1:50000 — 1:1000000 по всій Україні. Ці роботи виконає топографічна служба до кінця 2023 року.

Нагадаємо, 4 квітня в ЗСУ заявили, що ЗС РФ використали нову тактику під час нічної атаки дронами-камікадзе Одеси.

1 квітня 2022 року ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ використовує на своїх картах систему координат 1942 року, а самі мапи місцевості були за 1990 рік.