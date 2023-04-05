"Противник уходит в глухую оборону": эксперт рассказал о планах российских оккупантов (видео)

По словам полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, у россиян осталась техника и живая сила на восточном фронте. Они смогут наступать еще несколько недель, но потом уйдут в глухую оборону.

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Российские оккупанты не прорвут обороны ВСУ на юге. Более того, они не будут наступать на этом направлении. Такого мнения придерживается военный летчик-инструктор полковник Вооруженных Сил Украины в запасе военный эксперт Роман Свитан, написало 4 апреля "Эспрессо".

По словам Свитана, с севера на юг россияне проводят оборонительные мероприятия. Они видят "общие фигуры" наступательных действий ВСУ и возможную линию фронта.

"Противник идет в глухую оборону и пытается рассредоточиться. Оборона в шахматном порядке строится для прикрытия отхода, оккупанты планируют отступление", — сказал Свитан, общаясь с журналистами.

Он также отметил, что на южном фронте "однозначно" россияне не будут предпринимать никаких наступательных действий.

Что касается Донецкого и Луганского направлений, то, как считает Свитан, там враг сможет активно наступать еще несколько недель. Затем оккупанты и там уйдут в глухую оборону.

"У противника еще осталось определенное количество сил и техники на восточном фронте. К концу месяца россияне все используют, а дальше войдут в глухую оборону", — отметил Свитан.

Он заявил, что россияне будут вынуждены сдерживать контрнаступление ВСУ по тем направлениям, которые определит украинский Генштаб.

Роман Свитан о планах ВС РФ

Также сообщалось, что аналитики Института изучения войны в отчете от 4 апреля рассказали, с какой целью Кремль вновь использует ядерные угрозы. Так, риторика о применении ЯО активизировалась вновь на фоне вступления Финляндии в НАТО и выделения нового пакета военной помощи Украине от США.

Журналисты Moscow Times заявили, что российский медный магнат Игорь Алтушкин финансирует так называемый "Уральский батальон", который воюет в составе ВС РФ против Украины. Алтушкин пытался набирать людей в российских тюрьмах, однако глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заблокировал для него эту возможность.