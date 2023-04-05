Аналитики рассказали, с какой целью Кремль вновь использует ядерные угрозы

Риторика о применении ЯО активизировалась вновь на фоне вступления Финляндии в НАТО и выделения нового пакета военной помощи Украине от США.

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Российское военно-политическое руководство продолжает попытки использовать ядерные угрозы для сдерживания западных поставок военной помощи Киеву в преддверии запланированного контрнаступления украинских Сил обороны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 4 апреля.

Так, министр обороны России Сергей Шойгу обосновал решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвинив НАТО в активизации боевой подготовки и разведывательной деятельности у границ России и Беларуси. Также глава оборонного ведомства РФ обвинил Запад в эскалации войны в Украине путем предоставления дополнительной военной помощи Украине 4 апреля.

Шойгу усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что Беларусь имеет ударные самолеты с ядерным оружием и системы "Искандер-М", способные нанести ядерный удар.

Кроме того, Шойгу также заявил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали подготовку в России по эксплуатации систем "Искандер-М", включая применение тактического ядерного оружия.

По мнению аналитиков, заявления Шойгу не содержат никакой новой информации о белорусской подготовке и, вероятно, являются частью информационной операции. В ISW напомнили, что в феврале 2023 года белорусские военнослужащие проходили подготовку с системами "Искандер" в России.

"Активизация риторики Шойгу о ядерном шантаже совпадает со вступлением Финляндии в НАТО и новым пакетом помощи США Украине. ISW продолжает считать, что риск ядерной эскалации остается крайне низким и что российское развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси крайне маловероятно повлияет на реалии поля боя в Украине", — говорится в отчете аналитиков.

В ISW убеждены, что развернутое в Беларуси российское ядерное оружие, кроме того, почти наверняка останется под контролем российского персонала, постоянно дислоцированного в Беларуси.

Беларусь получила комплекс "Искандер-М"

4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия передала Беларуси ракетный комплекс "Искандер-М", способный наносить удары обычными и ядерными зарядами. Глава оборонного ведомства России добавил, что использовать ядерные средства поражения могут и часть самолетов белорусской штурмовой авиации. Все эти меры российское военное командование объясняет якобы защитой безопасности "Союзного государства".

В тот же день, 4 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Москва заявляет о передаче соседней Беларуси комплексов "Искандер-М", способных нести ядерные боеголовки, для того, чтобы "выторговать" себе более выгодную позицию для переговоров.

Напомним, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил, что строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси планируют закончить до 1 июля 2023 года. По словам российского лидера, его белорусский коллега Александр Лукашенко давно поднимает вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия на территории страны. Одним из аргументов этого является то, что "США давно размещает его в ряде стран".