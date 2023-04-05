Аналітики розповіли, з якою метою Кремль знову використовує ядерні погрози

Риторика щодо застосування ЯЗ активізувалася знову на тлі вступу Фінляндії до НАТО та виділення нового пакету військової допомоги Україні від США.

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Російське військово-політичне керівництво продовжує спроби використати ядерні погрози для стримування західних постачань військової допомоги Києву напередодні запланованого контрнаступу українських сил оборони. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 4 квітня.

Так, міністр оборони Росії Сергій Шойгу обґрунтував рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки та розвідувальної діяльності біля кордонів Росії та Білорусі. Також глава оборонного відомства РФ звинуватив Захід у ескалації війни в Україні шляхом надання додаткової військової допомоги Україні 4 квітня.

Шойгу посилив існуючі російські ядерні погрози, заявивши, що Білорусь має ударні літаки з ядерною зброєю та системи "Іскандер-М", здатні завдати ядерного удару.

Крім того, Шойгу також заявив, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали підготовку в Росії з експлуатації систем "Іскандер-М", включаючи застосування тактичної ядерної зброї.

На думку аналітиків, заяви Шойгу не містять жодної нової інформації про білоруську підготовку і, ймовірно, є частиною інформаційної операції. У ISW нагадали, що у лютому 2023 року білоруські військовослужбовці проходили підготовку із системами "Іскандер" у Росії.

"Активізація риторики Шойгу про ядерний шантаж збігається зі вступом Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги США Україні. ISW продовжує вважати, що ризик ядерної ескалації залишається вкрай низьким і що російське розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі вкрай малоймовірно вплине на реалії поля бою в Україні", — йдеться у звіті аналітиків.

В ISW переконані, що розгорнута в Білорусі російська ядерна зброя, крім того, майже, напевно, залишиться під контролем російського персоналу, постійно дислокованого в Білорусі.

Білорусь отримала комплекс "Іскандер-М"

4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія передала Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний завдавати ударів звичайними та ядерними зарядами. Глава оборонного відомства Росії додав, що використати ядерні засоби поразки можуть і частина літаків білоруської штурмової авіації. Усі ці заходи російське військове командування пояснює нібито захистом безпеки "Союзної держави".

У той же день, 4 квітня, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що Москва заявляє про передачу сусідньої Білорусі комплексів "Іскандер-М", здатних нести ядерні боєголовки, для того, щоб "виторгувати" собі вигіднішу позицію для переговорів.

Нагадаємо, 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що будівництво сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі планують закінчити до 1 липня 2023 року. За словами російського лідера, його білоруський колега Олександр Лукашенко давно порушує питання про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території країни. Одним з аргументів цього є те, що "США давно розміщує його в низці країн".