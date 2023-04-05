"Противник йде в глуху оборону": експерт розповів про плани російських окупантів (відео)

За словами полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, у росіян залишилася техніка та жива сила на східному фронті. Вони зможуть наступати ще кілька тижнів, але потім підуть у глуху оборону.

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Російські окупанти не прорвуть оборони ЗСУ на півдні. Щобільше, вони не наступатимуть на цьому напрямі. Такої думки дотримується військовий льотчик-інструктор полковник Збройних Сил України у запасі військовий експерт Роман Світан, написало 4 квітня "Еспресо ".

За словами Світана, з півночі на південь росіяни проводять оборонні заходи. Вони бачать "загальні фігури" наступальних дій ЗСУ та можливу лінію фронту.

"Противник йде в глуху оборону і намагається розосередитися. Оборона в шаховому порядку будується для прикриття відходу, окупанти планують відступ", — сказав Світан, спілкуючись із журналістами.

Він також зазначив, що на південному фронті "однозначно" росіяни не будуть робити жодних наступальних дій.

Щодо Донецького та Луганського напрямів, то, як вважає Світан, там ворог зможе активно наступати ще кілька тижнів. Потім окупанти й там підуть у глуху оборону.

"У противника ще залишилася певна кількість сил та техніки на східному фронті. До кінця місяця росіяни всі використовують, а далі увійдуть у глуху оборону", — зазначив Світан.

Він заявив, що росіяни будуть змушені стримувати контрнаступ ЗСУ у тих напрямках, які визначить український Генштаб.

Роман Світан про плани ЗС РФ

Також повідомлялося, що аналітики Інституту вивчення війни у звіті від 4 квітня розповіли, з якою метою Кремль знову використовує ядерні загрози. Так, риторика щодо застосування ЯЗ активізувалася знову на тлі вступу Фінляндії до НАТО та виділення нового пакету військової допомоги Україні від США.

Журналісти Moscow Times заявили, що російський мідний магнат Ігор Алтушкін фінансує так званий "Уральський батальйон", який воює у складі ЗС РФ проти України. Алтушкін намагався набирати людей у російських в'язницях, проте голова ПВК "Вагнер" Пригожин заблокував для нього цю можливість.