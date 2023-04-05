Какие 30-мм антидроновые ган-траки может получить Украина в пакете помощи США (видео)

У американского производителя закажут 9 30-мм установок, которые смогут за несколько выстрелов уничтожить беспилотник. По идее, это комплекс Mk44 с программируемыми боеприпасами.

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В новом пакете помощи США на 2,6 млрд долларов среди прочего есть новое вооружение, обозначенное как 30-mm gun truck. В издании Defense Express предположили, что это возможно.

4 апреля США анонсировали пакет помощи украинской армии. Среди прочего передадут 30-мм гантраки для борьбы с дронами-камикадзе. Их будут устанавливать на грузовики. Исходя из описания, на машину установят боевой модуль с оптико-электронной системой обнаружения целей и наведения. Типичным примером может служить Mk 38 MOD 2, устанавливаемый на корабле. Однако там используется 25-мм пушка, поэтому журналисты исключают этот вариант.

30-мм гантраком является модуль Mk 44 Bushmaster II с программатором боеприпасов. Это означает, что взрыв боеприпаса будет происходить по заранее запрограммированному сценарию, что может стать эффективным средством для борьбы с БПЛА. Такая концепция схожа с ПВО Skynex, который скоро получит Украина от производителя Rheinmetall.

В настоящее время объявлено о планах передать Украине 9 таких систем, они будут заказаны напрямую у производителя. Для поставок нужно несколько месяцев. Вероятно, если ВСУ будут эффективно применять такие системы, то их могут передать больше.

Напомним, 4 апреля в Пентагоне анонсировали новый пакет помощи Украине на 2,6 млрд долларов.

5 апреля Пентагон показал отправку военной помощи по Украине. Также в Минобороны отмечают, что они увеличивают производство боеприпасов и оружия.