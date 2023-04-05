Які 30-мм антидронові ган-траки може отримати Україна в пакеті допомоги США (відео)

У американського виробника замовлять 9 30-мм установок, які зможуть за декілька пострілів знищити безпілотник. Вірогідно, це комплекс Mk44 з програмованими боєприпасами.

Related video

В новому пакеті допомоги США на 2,6 млрд доларів серед іншого є нове озброєння, яке позначили як 30-mm gun truck. У виданні Defense Express припустили, що це може бути.

4 квітня США анонсували пакет допомоги для української армії. Серед іншого передадуть 30-мм ган-траки для боротьби з дронами-камікадзе. Їх встановлюватимуть на вантажівки. Виходячи з опису на машину встановлять бойовий модуль з оптико-електронною системою виявлення цілей та наведення. Типовим прикладом може бути Mk 38 MOD 2, який встановлюють на кораблі. Однак там використовується 25-мм гармату, тому журналісти відкидають цей варіант.

30-мм ган-траком є модуль Mk 44 Bushmaster ІІ з програматором боєприпасів. Це означає, що підрив кулі буде відбуватись за заздалегідь запрограмованим сценарієм, що може стати ефективним засобом для боротьби з БПЛА. Така концепція схожа на ППО Skynex, який скоро отримає Україна від виробника Rheinmetall.

Наразі оголошено про плани передати Україні 9 таких систем, вони будуть замовлені напряму у виробника. Для постачання знадобиться кілька місяців. Вірогідно, якщо ЗСУ ефективно застосовуватимуть такі системи, то їх можуть передати більше.

Нагадаємо, 4 квітня в Пентагоні анонсували новий пакет допомоги Україні на 2,6 млрд доларів.

5 квітня Пентагон показав відправку військової допомоги Україні. Також в Міноборони зазначають, що вони нарощують виробництво боєприпасів і зброї.