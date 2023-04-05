"Ракеты и бомбы их не пугают": в Донецкой ОВА назвали число "любителей России" в регионе

По оценке главы администрации Павла Кириленко, треть проживающих в районах боевых действий симпатизируют оккупантам. ВС РФ продолжают убивать украинцев — только за минувшие сутки погибли 4 жителя Донбасса.

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Около трети жителей Донецкой области "ждет Россию". Такое мнение выразил 5 апреля в комментарии каналу "Донбасс 24" глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Сложно сказать, чтобы не обидеть всех, кто остался в прифронтовой зоне по разным обстоятельствам. Действительно, есть категория людей, которые говорят, что это их дом, малая Родина, где они останутся, несмотря ни на что. Их несправедливо винить в лояльном отношении к оккупанту", — отметил он.

Треть оставшихся на прифронтовых территориях действительно симпатизируют российским оккупантам, добавил Кириленко.

"Летящие им на головы ракеты не то, что не пугают. Наоборот, часть из них желает, чтобы эти обстрелы бомбами, зажигательными снарядами, РСЗО остановились только тогда, когда эти территории займут те, кто их сейчас обстреливает", — рассказал глава ОВА.

Россияне убили 4 жителей Донбасса за сутки

По данным Кириленко, только 4 апреля россияне убили 4 жителей Донбасса — трех в Ласточкино и одного — в Красногоровке. Еще 11 человек в области получили ранения.

Установить точное количество жертв ВС РФ в Мариуполе и Волновахе невозможно

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — подчеркнул он.

На Донецком направлении из-за обстрелов ВС РФ "Градами" повреждено 5 домов в городе Украинск Селидовской общины, отметил Павел Кириленко.

"В Очеретинской общине повреждены линии электропередач. На Горловском направлении — 2 удара по Константиновке из "Торнадо". Повреждена больница, центр учета бездомных, частный и многоквартирный дома, магазин и бывшая кофейня", — проинформировал глава военной администрации.

Из-за обстрелов "Градами" в Украинске повреждено 5 домов

В результате действий войск России 1 человек был ранен в Торецке, известно о 5 раненых и поврежденной многоэтажке в Бахмуте.

На Лисичанском направлении разрушено здание в Николаевке, повреждены несколько домов на двух улицах Северска, зафиксированы обстрелы Торского Лиманской общины, заключил он.

Напомним, что украинские власти 4 апреля объявили о принудительной эвакуации детей в 21 населенном пункте Донецкой области.

В Авдеевке Донецкой области 3 апреля войска России обстреляли автобус с людьми — один человек погиб, еще один был ранен.

А 31 марта в Авдеевке были убиты 2 человека российской артиллерией, в том числе 5-ти месячный ребенок. Ранения получили его отец и мать.