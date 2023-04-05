"Ракети та бомби їх не лякають": у Донецькій ОВА назвали кількість "шанувальників Росії" в регіоні

За оцінкою голови адміністрації Павла Кириленка, третина населення, що проживає в районах бойових дій, симпатизують окупантам. ЗС РФ продовжують вбивати українців — лише минулої доби загинули 4 мешканці Донбасу.

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Близько третини жителів Донецької області "чекає на Росію". Таку думку висловив 5 квітня у коментарі каналу "Донбас 24" голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Складно сказати, щоб не образити всіх, хто залишився в прифронтовій зоні з різних обставин. Справді, є категорія людей, які кажуть, що це їхній будинок, мала Батьківщина, де вони залишаться, незважаючи ні на що. Їх несправедливо звинувачувати у лояльному відношенні до окупанта", — зазначив він.

Третина решти на прифронтових територіях справді симпатизують російським окупантам, додав Кириленко.

"Ракети, що летять їм на голови не те, що не лякають їх. Навпаки, частина з них бажає, щоб ці обстріли бомбами, запалювальними снарядами, із РСЗВ зупинилися лише тоді, коли ці території займуть ті, хто їх зараз обстрілює", — розповів голова ОВА.

Росіяни вбили 4 мешканців Донбасу за добу

За даними Кириленка, лише 4 квітня росіяни вбили 4 мешканців Донбасу — трьох у Ласточкине та одного — у Красногорівці. Ще 11 людей в області отримали поранення.

Встановити точну кількість жертв ЗС РФ у Маріуполі та Волновасі неможливо

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — підкреслив він.

На Донецькому напрямку через обстріл ЗС РФ "Градами" пошкоджено 5 будинків у місті Українськ Селидівської громаді, зазначив Павло Кириленко.

"В Очеретинській громаді пошкоджено лінії електропередач. На Горлівському напрямку — 2 удари по Костянтинівці з "Торнадо". Пошкоджено лікарню, центр обліку безпритульних, приватний та багатоквартирний будинки, магазин та колишню кав'ярню", — поінформував голова військової адміністрації.

Через обстріл "Градами" в Україні пошкоджено 5 будинків

В результаті дій військ Росії 1 особа була поранена в Торецьку, відомо про 5 поранених і пошкоджену багатоповерхівку в Бахмуті.

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Миколаївці, пошкоджено кілька будинків на двох вулицях Сіверська, зафіксовано обстріл Торської Лиманської громади, уклав він.

Нагадаємо, що українська влада 4 квітня оголосила про примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті Донецької області.

В Авдіївці Донецької області 3 квітня війська Росії обстріляли автобус із людьми — одна людина загинула, ще одна була поранена.

А 31 березня в Авдіївці було вбито 2 людини російською артилерією, у тому числі 5-місячну дитину. Поранення отримали його батько та мати.