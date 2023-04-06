Для россиян война в Украине не настолько горячая, а КНР готовится к захвату Тайваня, — директор ФБР

В рядах российской разведки достаточно офицеров, которые не поддерживают вторжение в Украину, поэтому руководство Федерального бюро расследований заинтересовано в их дальнейшей вербовке.

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Накануне вечером, 6 апреля, директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления перед студентами Техасского университета обсудил вопросы, связанные с войной в Украине. Он затронул тему вовлеченности бюро в текущие события и вызовы, с которыми столкнется страна. Об этом сообщается на сайте Texas A&M University.

"Для россиян эта война не такая уж и горячая. Хотя многие из них, в том числе сотрудники российской разведки, этому не рады", — сказал Рэй.

По его словам, в российской разведывательной службе много тех, кто против войны, и их ФБР хотело бы их завербовать.

"Мы хотим, чтобы эти недовольные россияне знали, что мы хотели бы с ними побеседовать, возможно, они могут внести свой вклад и изменить ход истории", — сказал он.

Китай и США извлекают уроки из войны в Украине

Рэй также отметил, что США и Китай наблюдают за военными действиями и извлекают для себя уроки.

Китай, возможно, уделяет внимание тому, как санкции влияют на российскую экономику. Он также отметил, что власти КНР начали предпринимать шаги, чтобы защитить свою собственную экономику от возможных санкций.

Такие действия могут указывать на планы КНР в отношении Тайваня.

По его словам, если бы Китай решил захватить Тайвань, последовало бы множество санкций, и подготовку экономии к таким последствиям можно считать важным сигналом.

Напомним, что россияне меняют тактику ракетных ударов. По словам экс-советника главы МВД Ростислава Смирнова, оккупанты обстреливают прифронтовые города, поскольку не добились поставленных целей зимой.

Войска РФ также продолжают продвижение в Бахмуте, куда перебросили бригады ВДВ и огнеметные системы "Буратино". 5 апреля российские войска продолжили продвижение в районе Бахмута. Геолоцированные кадры подтверждают, что ВС РФ захватили новые территории и в пригородной части к северу от Бахмута — северный район Хромового и северо-восток Орехово-Васильевки. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке за 5 апреля.