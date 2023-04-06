Для росіян війна в Україні не така гаряча, а КНР готується до захоплення Тайваню, — директор ФБР

У лавах російської розвідки достатньо офіцерів, які не підтримують вторгнення в Україну, тому керівництво Федерального бюро розслідувань зацікавлене у їхньому подальшому вербуванні.

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Напередодні ввечері, 6 квітня, директор ФБР Крістофер Рей під час виступу перед студентами Техаського університету обговорив питання, пов'язані з війною в Україні. Він торкнувся теми залучення бюро до поточних подій та викликів, з якими зіткнеться країна. Про це повідомляється на сайті Texas A&M University.

"Для росіян ця війна не така вже й гаряча. Хоча багато хто з них, у тому числі співробітники російської розвідки, цьому не раді", — сказав Рей.

За його словами, у російській розвідувальній службі багато тих, хто проти війни, і їх ФБР хотіло б завербувати.

"Ми хочемо, щоб ці незадоволені росіяни знали, що ми хотіли б з ними поговорити, можливо, вони можуть зробити свій внесок і змінити хід історії", — сказав він.

Уроки з війни в Україні для Китаю та США

Рей також зазначив, що США та Китай спостерігають за військовими діями в Україні.

Китай, можливо, звертає увагу на те, як санкції впливають на російську економіку. Він також зазначив, що влада КНР почала робити кроки, щоб захистити свою власну економіку від можливих санкцій.

Такі дії можуть вказувати на плани КНР щодо Тайваню.

За його словами, якби Китай вирішив захопити Тайвань, було б багато санкцій, і підготовку до наслідків можна вважати важливим сигналом.

Нагадаємо, що росіяни змінюють тактику ракетних ударів. За словами екс-радника голови МВС Ростислава Смирнова, окупанти обстрілюють прифронтові міста, оскільки не досягли поставленої мети взимку.

Війська РФ також продовжують просування в Бахмуті, куди перекинули бригади ВДВ та вогнеметні системи "Буратіно". 5 квітня російські війська продовжили поступ у районі Бахмута. Геолоковані кадри підтверджують, що ЗС РФ захопили нові території і в приміській частині на північ від Бахмута — північний район Хромового та північний схід Оріхово-Васильівки. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні за 5 квітня.