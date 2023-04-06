Миллионные запасы все быстрее сокращаются: когда РФ столкнется с дефицитом боеприпасов

Пока в РФ способны производить в день такое количество боеприпасов, которого хватит для шести 152-мм пушек на 15 минут стрельбы. Поэтому оккупанты не смогут сохранять темпы даже 10 тысяч снарядов в сутки.

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Российская армия уже не может держать показатель использования боеприпасов на уровне 60 000 в сутки и по разным оценкам сейчас это количество сократилось до 5-20 тысяч единиц. Об этом сообщает Forbes.

По украинским оценкам, ВС РФ ежедневно выпускают 15 тысяч боеприпасов, в ЕС оценивают этот показатель в 40-50 тысяч. Аналитики Rochan Consulting в марте утверждали, что РФ тратит около 10 тысяч снарядов в день. Общие запасы боеприпасов в РФ оценивают в 16 млн, но точной цифры могут не знать даже в самом Кремле. Также очевидно, что не все 40-летние снаряды еще пригодны для использования.

Резкое сокращение количества артиллерии свидетельствует о том, что запасы РФ сильно исчерпаны. К тому же, аналитики отмечают, что до 50% всех снарядов имеют признаки ржавчины или технической неисправности. Дело в том, что российская армия по-прежнему придерживается доктрины массированного огня, чтобы компенсировать свои недостатки. Именно поэтому украинские города опустошаются, потому что сначала РФ атакует все точки, где потенциально может быть сопротивление, а затем отправляет пехоту. Это очень неэффективное использование боеприпасов. К тому же, Украина уничтожает вражеские склады с боеприпасами.

По оценкам аналитиков, РФ способна производить около 20 тысяч патронов в месяц или 700 снарядов в день.

По оценкам аналитиков, РФ способна производить около 20 тысяч патронов в месяц или 700 снарядов в день. Одна 152-мм пушка имеет скорострельность 7-8 снарядов в минуту. Поэтому одна батарея из 6 орудий израсходует 700 снарядов за 15 минут. Поэтому неудивительно, что между наемниками "вагнеровцев" и регулярной армией есть конкуренция за боеприпасы.

Попытки РФ закупать боеприпасы в других странах, а также попытки нарастить собственное производство все равно не позволят ВС РФ выстреливать даже 10 тысяч снарядов в день. Последние попытки штурма Бахмута свидетельствуют о том, что боеприпасов становится меньше, ведь в атаки бросали пехоту. Поэтому вскоре РФ столкнется с тем, что делать после украинского контрнаступления, которое тоже потребует артиллерийского ответа.

Напомним, 5 апреля СМИ писали, что ВСУ накапливают боеприпасы, чтобы подготовить контрнаступление. Также наносятся удары в глубоком тылу оккупантов.

Также 5 апреля "Украинская бронетехника" отчиталась о возобновлении серийного производства 60-мм минометных выстрелов для ВСУ.