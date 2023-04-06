Мільйонні запаси все швидше скорочуються: коли РФ зіштовхнеться з дефіцитом боєприпасів

Наразі у РФ здатні виробляти в день таку кількість боєприпасів, якої вистачить для шести 152-мм гармат на 15 хвилин стрільби. Тому окупанти не зможуть зберігати темпи навіть 10 тисяч снарядів на добу.

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Російська армія вже не може тримати показник використання боєприпасів на рівні 60 000 на добу й за різними оцінками зараз ця кількість скоротилась до 5-20 тисяч одиниць. Про це повідомляє Forbes.

За українськими оцінками, ЗС РФ щоденно випускають 15 тисяч боєприпасів, в ЄС оцінюють цей показник в 40-50 тисяч. Аналітики Rochan Consulting в березні стверджували, що РФ витрачає близько 10 тисяч снарядів на день. Загальні запаси боєприпасів у РФ оцінюють в 16 млн, але точної цифри можуть не знати навіть в самому Кремлі. Також очевидно, що не всі 40-річні снаряди ще придатні для використання.

Різке скорочення кількості артилерії свідчить про те, що запаси РФ сильно вичерпані. До того ж аналітики зазначають, що до 50% всіх снарядів мають ознаки іржі чи технічної несправності. Річ у тому, що російська армія досі дотримується доктрини масованого вогню, щоб компенсувати свої недоліки. Саме через це українські міста спустошуються, бо спочатку РФ атакує всі точки, де потенційно може бути опір, а потім відправляє піхоту. Це надзвичайно неефективне використання боєприпасів. До того ж Україна знищує ворожі склади з боєприпасами.

За оцінками аналітиків, РФ здатна виробляти близько 20 тисяч патронів на місяць або 700 снарядів на день

За оцінками аналітиків, РФ здатна виробляти близько 20 тисяч патронів на місяць або 700 снарядів на день. Одна 152-мм гармата має швидкострільність 7-8 снарядів на хвилину. Тому одна батарея з 6 гармат витратить 700 снарядів за 15 хвилин. Тому не дивно, що між найманцями "вагнерівців" та регулярною армією є конкуренція за боєприпаси.

Спроби РФ закуповувати боєприпаси в інших країнах, а також намагання наростити власне виробництво усе рівно не дозволять ЗС РФ вистрілювати навіть 10 тисяч снарядів на день. Останні спроби штурму Бахмуту свідчать про те, що боєприпасів стає менше, адже в атаки кидали піхоту. Тому незабаром РФ зіштовхнеться з тим, що робити після українського контрнаступу, який теж вимагатиме артилерійської відповіді.

Нагадаємо, 5 квітня ЗМІ писали, що ЗСУ накопичують боєприпаси, щоб підготувати контрнаступ. Також наносяться удари в глибокому тилу окупантів.

Також 5 квітня "Українська бронетехніка" відзвітувала про відновлення серійного виробництва 60-мм мінометних пострілів для ЗСУ.