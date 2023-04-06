У Путина пригрозили "финальной" атакой с 400 000 военных, если контрнаступление ВСУ не удастся

По словам советника президента РФ Дмитрия Суслова, если контрнаступление Киева не удастся, у Запада не будет возможности снабжать Украину вооружениями. Чем могут воспользоваться ВС РФ.

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Неудачное наступление Киева позволит России мобилизовать 400 тысяч военнослужащих для "последней атаки" и воспользоваться дефицитом вооружений Украины. Такое заявление сделал советник Владимира Путина Дмитрий Суслов, передает Sky News.

По словам представителя РФ, если контрнаступление Киева не удастся, у Запада не будет возможности в достаточной мере снабжать Украину вооружениями. В то же время РФ может этим воспользоваться и мобилизовать 400 тысяч человек уже для своего наступления.

Комментарий российского чиновника прозвучал на фоне того, что некоторые украинские защитники с готовностью говорят о необходимости долгожданного контрнаступления.

Украина проводит обучение 40 тысяч штурмовиков для участия в контрнаступлении и, судя по всему, формирует танковые бригады с техникой, переданной союзниками.

Украинские военные в Бахмуте

Контрнаступление Украины: ВСУ ждут отмашки

"Мы готовы, мы должны это сделать, чем скорее, тем лучше", — заявил 21-летний командир с позывным "Наза", который находится в окопах Бахмута.

По его словам, врага надо прогнать, и пока военнослужащие ВСУ ждут улучшения погодных условий, поскольку распутица усложняет передвижение техники.

Украинские военные в Бахмуте

Это урок, усвоенный из неудачного зимнего наступления российских войск, когда из-за вязкой почвы танки выезжали на дороги, где становились легко доступными мишенями.

Польша, Испания и США ускоряют поставки вооружений Украине в преддверии запланированного контрнаступления, но когда именно оно начнется, неизвестно.

Напомним, что в Минобороны объяснили, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои". Боестолкновения в городе Донецкой области дополняются аналитической работой значительного штата сотрудников. Решения принимаются на основе глубокого анализа и расчетов относительно дальнейшего развития положения на поле боя.