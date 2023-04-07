"Шторм Z": аналитики рассказали, могут ли новые подразделения РФ изменить ситуацию на фронте

Специализированные роты предназначены для городских боев на Донбассе. В ISW убеждены, что они не повлияют на исход битвы на востоке Украины, так как военнослужащие проходят незначительную подготовку.

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Российское командование создает специализированные ротные подразделения в составе ключевых фронтовых соединений, участвующих в городских боях, чтобы усилить снизившуюся боеспособность своих войск. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 6 апреля.

Так, украинский офицер запаса обнародовал захваченный документ, в котором подробно описывается набор личного состава для формирования новых рот "Шторм Z" в составе подразделений 8-й общевойсковой армии (Южный военный округ) и 1-го армейского корпуса вооруженных сил так называемой "Донецкой народной республики".

Фото: Twitter

Сообщается, что каждая рота "Шторм Z" создается вне обычной структуры армейских подразделений и, по всей видимости, формируется из вновь набранных резервистов и прикрепляется к существующим российским полкам и бригадам, а не добавляет дополнительные силы и средства или обеспечивает специализированную подготовку существующих фронтовых рот.

"На данный момент неясно, как эти подразделения "Шторм Z" вписываются в российские командные структуры на уровне батальона и выше, и почему российские подразделения формируют новые роты, продолжая постоянную тенденцию России на протяжении всей войны в Украине к разрушению доктринальных структур подразделений", — говорится в отчете ISW.

Что известно о ротах "Шторм Z"

Американские аналитики выяснили, что каждая рота "Шторм Z" состоит из следующих единиц:

100 человек, разбитых на четыре отделения захвата (по 10 человек);

четыре отделения огневой поддержки (по 10 человек);

командный элемент роты из 2 человек;

инженерно-боевая группа из 5 человек;

разведывательная группа из 8 человек;

медико-эвакуационная группа из 3 человек;

экипаж БПЛА из 2 человек.

Роты "Шторм Z" предназначены для ведения боевых действий в городских условиях или в сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи.

При этом личный состав этих рот проходит 10-15-дневную переподготовку, что является очень коротким сроком для адекватной подготовки личного состава к выполнению сложных боевых задач и созданию сплоченности подразделения.

Как будут использоваться роты "Шторм Z"

Роты "Шторм Z", вероятно, будут в первую очередь развернуты вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, где подразделения Южного военного округа принимают активное участие в постоянных безуспешных наступательных операциях.

Украинский офицер запаса, опубликовавший документ, заявил, что командование РФ требует создания рот "Шторм Z" в различных отдельных мотострелковых бригадах 1-го армейского корпуса (силы "ДНР") и мотострелковых полках, танковых полках и отдельных мотострелковых бригадах 150-й мотострелковой дивизии (часть 8-й общевойсковой армии).

ISW наблюдал активные действия сил "ДНР" вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк и отметил, что 150-я мотострелковая дивизия была особенно активна в Марьинке, на юго-западной окраине города Донецка.

Российские наступательные операции вдоль этой линии фронта остаются в основном безуспешными и не смогли обеспечить ничего более, чем отдельные тактические успехи в этом районе.

"Российское военное командование, вероятно, стремится создать роты "Шторм Z" и присоединить их к уже имеющимся подразделениям, чтобы закрепить незначительные тактические успехи и стимулировать дальнейшие наступательные операции и успехи", — говорится в отчете ISW.

Однако по мнению американских аналитиков, в связи с ветхим строительством еще большего числа специальных российских подразделений, а также уже ухудшившимся качеством и низким моральным духом подразделений "ДНР" в этом районе, маловероятно, что использование этих формирований даст российским силам на этом участке фронта значительное преимущество в наступлении.

Напомним, согласно отчету ISW от 6 апреля, российские оккупанты могли вывести технику из временно оккупированного Крыма и передислоцировать ее на другие захваченные территории на юге Украины, опасаясь украинского контрнаступления.

Также в ISW выяснили, что за неделю оккупанты потеряли под Авдеевкой 4000 человек личного состава. Однако это не остановило командование ВС РФ — туда решили перебросить еще 4000 солдат с территории Беларуси.