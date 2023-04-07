"Шторм Z": аналітики розповіли, чи можуть нові підрозділи РФ змінити ситуацію на фронті

Спеціалізовані роти призначені для міських боїв на Донеччині. В ISW переконані, що вони не вплинуть на результати битви на сході України, оскільки військовослужбовці проходять незначну підготовку.

Related video

Російське командування створює спеціалізовані ротні підрозділи у складі ключових фронтових з'єднань, що беруть участь у міських боях, щоб посилити боєздатність своїх військ, що знизилася. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 6 квітня.

Так, український офіцер запасу оприлюднив захоплений документ, в якому детально описується набір особового складу для формування нових рот "Шторм Z" у складі підрозділів 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) та 1-го армійського корпусу збройних сил так званої "Донецької народної республіки".

Фото: Twitter

Повідомляється, що кожна рота "Шторм Z" створюється поза звичайною структурою армійських підрозділів і, мабуть, формується з новонабраних резервістів і прикріплюється до чинних російських полків і бригад, а не додає додаткових сил і засобів або забезпечує спеціалізовану підготовку чинних фронтових рот.

"Наразі неясно, як ці підрозділи "Шторм Z" вписуються в російські командні структури на рівні батальйону і вище, і чому російські підрозділи формують нові роти, продовжуючи постійну тенденцію Росії протягом усієї війни в Україні до руйнування доктринальних структур підрозділів", — йдеться у звіті ISW.

Що відомо про роти "Шторм Z"

Американські аналітики з'ясували, що кожна рота складається з "Шторм Z" складається з наступних одиниць:

100 осіб, розбитих на чотири відділення захоплення (по 10 осіб);

чотири відділення вогневої підтримки (по 10 осіб);

командний елемент роти із 2 осіб;

інженерно-бойова група із 5 осіб;

розвідувальна група із 8 осіб;

медико-евакуаційна група із 3 осіб;

екіпаж БПЛА із 2 осіб.

Роти "Шторм Z" призначені для ведення бойових дій у міських умовах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих та стратегічних об'єктів, таких як опорні пункти, командні пункти та вузли зв'язку.

При цьому особовий склад цих рот проходить 10-15-денну перепідготовку, що є дуже коротким терміном для адекватної підготовки особового складу для виконання складних бойових завдань та створення згуртованості підрозділу.

Як будуть використовуватися роти "Шторм Z"

Роти "Шторм Z", ймовірно, будуть насамперед розгорнуті вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, де підрозділи Південного військового округу беруть активну участь у постійних невдалих наступальних операціях.

Український офіцер запасу, який опублікував документ, заявив, що командування РФ вимагає створення рот "Шторм Z" у різних окремих мотострілецьких бригадах 1-го армійського корпусу (сили "ДНР") та мотострілецьких полицях, танкових полицях та окремих мотострілецьких бригадах 150-ї мотострілецької дивізії. (Частина 8-ї загальновійськової армії).

ISW спостерігав активні дії сил "ДНР" вздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк і зазначила, що 150-та мотострілецька дивізія була особливо активною у Мар'їнці, на південно-західній околиці міста Донецька.

Російські наступальні операції вздовж цієї лінії фронту залишаються переважно марними й змогли забезпечити нічого більш як окремі тактичні успіхи у цьому районі.

"Російське військове командування, ймовірно, прагне створити роти "Шторм Z" і приєднати їх до вже наявних підрозділів, щоб закріпити незначні тактичні успіхи та стимулювати подальші наступальні операції та успіхи", — йдеться у звіті ISW.

Однак на думку американських аналітиків, у зв'язку зі старим будівництвом ще більшої кількості спеціальних російських підрозділів, а також погіршенням якості та низьким моральним духом підрозділів "ДНР" у цьому районі, малоймовірно, що використання цих формувань дасть російським силам на цій ділянці фронту значну перевагу у наступі.

Нагадаємо, згідно зі звітом ISW від 6 квітня, російські окупанти могли вивести техніку з тимчасово окупованого Криму та передислокувати її на інші захоплені території на півдні України, побоюючись українського контрнаступу.

Також в ISW з'ясували, що тиждень окупанти втратили під Авдіївкою 4000 осіб особового складу. Однак це не зупинило командування ЗС РФ — туди вирішили перекинути ще 4000 солдатів з території Білорусі.