Вводит в заблуждение врага: ВСУ впервые опробовали новую украинскую гранату ДГ-01 (видео)

Дымовая граната ДГ-01 создана по стандартам НАТО и позволяет решать множество задач, рассказывают украинские военные.

Related video

Украинские защитники впервые опробовали новую украинскую дымовую гранату ДГ-01. Ее взяли на вооружение летом 2021 года. Об этом сообщает Military Media Center.

"Военные впервые опробовали новую украинскую гранат ДГ-01. Дымовые гранаты украинского производства, созданные по стандартам НАТО. Часто ее используют, чтобы ввести в заблуждение противника или разоблачить движение врага, устанавливая как сигнальную растяжку", — говорится в сообщении.

Что известно о дымовой гранате ДГ-01

время горения дымовой смеси ДГ-01 составляет до 3 секунд;

длительность интенсивного дымообразования – 2 минуты;

длина дымовой завесы – 30 метров;

масса снаряженной гранаты – 650 г.

ДГ-01 производится по новым стандартам НАТО. Снайперы ВСУ отрабатывали уход под прикрытием новой гранаты. Ее изготовили в двух цветах: черном и белом. В отличие от старых "дымовух", эта граната отвечает всем требованиям современности.

"Новая дымовая граната ДГ-01. Характеристики ее хорошие. Дымовое образование 120 секунд, что отвечает современным требованиям для дымовых гранат", — рассказывает боец ВСУ с позывным "Продюсером".

Образующийся черный дым может напоминать поражение техники, она чрезвычайно практична для ухода группы, маскирует ее перед противником, позволяет отойти снайперам и забрать раненых побратимов. Преимущество этого изделия перед гранатами старого образца – стойкость к влаге и механическим повреждениям.

Напомним, что 5 апреля сообщалось, что в Ровно разработчики военной одежды создали маскировочный плащ от тепловизоров для ВСУ. Его вес 1,5 кг и новую накидку уже опробовали в полевых условиях.

На заводе "Маяк" 2 апреля сообщили, что начали производить новые авиационные боеприпасы, которые можно сбрасывать с дронов. Они имеют разный вес и разную зону поражения.