Вводить в оману ворога: ЗСУ вперше випробували нову українську гранату ДГ-01 (відео)

Димова граната ДГ-01 створена за стандартами НАТО і дозволяє вирішувати безліч завдань, розповідають українські військові.

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Українські захисники вперше випробували нову українську димову гранату ДГ-01. Її взяли на озброєння ще влітку 2021 року. Про це повідомляє Military Media Center.

"Військові вперше випробували нову українську гранат ДГ-01. Димові гранати українського виробництва, створені за стандартами НАТО. Часто її використовують, щоб ввести в оману противника або щоб викрити рух ворога, встановлюючи як сигнальну розтяжку", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про димову гранату ДГ-01

час горіння димової суміші ДГ-01 складає до 3 секунд;

тривалість інтенсивного димоутворення — 2 хвилини;

довжина димової завіси — 30 метрів;

маса спорядженої гранати — 650 г.

ДГ-01 виготовляють за новими стандартами НАТО. Снайпери ЗСУ відпрацьовували відхід під прикриттям нової гранати. Її виготовили у двох кольорах: чорному та білому. На відміну від старих "димовух", ця граната відповідає усім вимогам сучасності.

"Нова димова граната ДГ-01. Характеристики її хороші. Димове утворення 120 секунд, що відповідає сучасним вимогам для димових гранат", — розповідає боєць ЗСУ з позивним "Продюсер".

Чорний дим, який утворюється, може нагадувати ураження техніки, вона надзвичайно практична для відходу групи, маскує її перед противником, дозволяє відійти снайперам та забрати поранених побратимів. Перевага цього виробу перед гранатами старого зразка — стійкість до вологи та механічних пошкоджень.

Нагадаємо, що 5 квітня повідомлялося, що у Рівному розробники військового одягу створили маскувальний плащ від тепловізорів для ЗСУ. Його вага 1,5 кг і нову накидку вже випробували в польових умовах.

На заводі "Маяк" 2 квітня повідомили, що почали виготовляти нові авіаційні боєприпаси , які можна скидати з дронів. Вони мають різну вагу та різну зону ураження.