"Окажем посильную поддержку": Анкара выступает за скорейшие мирные переговоры по Украине

По словам министра Мевлюта Чавушоглу, турецкие дипломаты контактируют с обеими враждующими сторонами, что бы продвинуть диалог.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 7 апреля заявил, что Анкара выступает за скорейшее прекращение войны в Украине путем переговоров. Об этом сообщает канал CNN Turk.

"Мы обсудили региональные вопросы и главным вопросом была Украина. Мы заявили, что война должна быть прекращена путем переговоров как можно скорее, и подтвердили, что Турция готова в этом оказать посильную поддержку", — заявил глава турецкой дипломатии.

По словам министра, Турция активно контактирует с обеими сторонами, чтобы продвинуть возможность диалога.

Накануне встречи с российским коллегой Чавушоглу отметил, что в Анкаре обеспокоены подготовкой вооруженных сил противоборствующих сторон к наступлению на фронтах в ближайшее время. В этой связи министр заявил, что турецкая сторона продолжит усилия по установлению мира путем обеспечения территориальной целостности Украины.

"Мы также обеспокоены этим, и мы продолжим наши усилия по достижению прочного мира путем обеспечения границы и территориальной целостности Украины и призываем как можно скорее сесть за стол переговоров", — заявил глава МИД 5 апреля.

В свою очередь Сергей Лавров озвучил условия Кремля относительно возможных переговоров. По его словам, Москва не отказывается от переговорного процесса, однако при этом должны быть учтены "законные интересы России", в частности, что касается отношений с НАТО.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с французским президентом председатель КНР Си Цзиньпин 6 апреля заявил, что надеется на скорейшее возобновление мирных переговоров и на то, что будет найдено политическое решение по украинскому вопросу.