"Ситуация контролируемая": в ВСУ заверили, что знают о планах россиян по Бахмуту

Враг концентрирует максимум усилий для захвата города, но постоянные штурмы отражают подразделения Вооруженных Сил Украины.

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Ситуация в Бахмуте на сегодняшний день остается крайне тяжелой, но украинские защитники ее контролируют. Об этом Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, заявил в комментарии агентству Reuters.

Он отметил, что попытки российских захватчиков продвинуться дальше не приносят им успеха. Они прилагают максимум усилий, но ВСУ успешно прекращают все действия оккупантов.

"Обстановка сложная", – заявил Череватый.

Представитель ВСУ также добавил, что российские оккупанты теряют много сил. Захватчики несут очень существенные потери и не достигают стратегического успеха. Это позволяет украинским защитникам накопить резервы для контрнаступления.

Фокус 7 апреля со ссылкой на данные разведки Великобритании сообщил, что российские военные подразделения возобновили наступающий темп в битве за Бахмут. В частности, они стали более эффективно использовать артиллерию в этом секторе. Британское министерство отмечает, что существует реальная вероятность того, что на местах бойцы ЧВК "Вагнер" приостановили свою непрерывную рознь и улучшили уровень сотрудничества с командирами Минобороны России.

В Вооруженных силах Украины 6 апреля рассказали, что сейчас происходит в Бахмуте. Сергей Череватый подчеркнул, что около половины территории населенного пункта находится под контролем оккупантов, а половина — под Силами обороны. Он назвал ситуацию в городе нестабильной. По его словам, в Бахмуте постоянно идут уличные бои, ситуация меняется быстро, поэтому оценивать соотношение контролируемой территории очень сложно.

Силы специальных операций 6 апреля показали бои за Бахмут. Командование смогло продемонстрировать на широкую общественность лишь отдельные кадры из прифронтового города. Остальные эпизоды работы украинских защитников не предназначены для всеобщего обозрения, поэтому не были представлены публике.