"Ситуація контрольована": у ЗСУ запевнили, що знають наміри росіян щодо Бахмуту

Ворог концентрує максимум зусиль для захоплення міста, але постійні штурми відбивають підрозділи Збройних сил України.

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Ситуація у Бахмуті на сьогодні залишається вкрай важкою, але українські захисники її контролюють. Про це Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ, заявив у коментарі агентству Reuters.

Він зазначив, що спроби російських загарбників просунутися далі не приносять їм успіху. Вони докладають максимум зусиль, але ЗСУ успішно припиняють усі дії окупантів.

"Обстановка складна", – заявив Череватий.

Представник ЗСУ також додав, що російські окупанти втрачають багато сил. Загарбники зазнають дуже суттєвих втрат і не досягають стратегічного успіху. Це дозволяє українським захисникам накопичити резерви для контрнаступу.

Фокус 7 квітня з посиланням на дані розвідки Великої Британії повідомив, що російські військові підрозділи відновили настпупальний темп у битві за Бахмут. Зокрема, вони почали ефективніше використовувати артилерію в цьому секторі. Британське міністерство наголошує, що існує реальна ймовірність того, що на місцях бійці ПВК "Вагнер" призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили рівень співпраці з командирами Міноборони Росії.

У Збройних силах України 6 квітня розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті. Сергій Череватий наголосив, що близько половини території населеного пункту перебуває під контролем окупантів, а половина — під Силами оборони. Він назвав ситуацію у місті нестабільною. З його слів, у Бахмуті постійно точаться вуличні бої, ситуація змінюється швидко, тому оцінювати співвідношення контрольованої території дуже складно.

Сили спеціальних операцій 6 квітня показали бої за Бахмут. Командування змогло продемонструвати на широкий загал лише окремі кадри з прифронтового міста. Решта епізодів роботи українських захисників не призначена для загального огляду, тому не була представлені публіці.