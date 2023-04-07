В честь Рамадана: Россия отказалась обменять военнопленных мусульман "всех на всех"

В Офисе президента рассказали, что эта инициатива — одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять больше пленных.

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Украина предложила России обменять военнопленных мусульман по принципу "всех на всех" по случаю начала священного месяца Рамадана. В РФ предложение отклонили. Об этом рассказала советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная, в интервью "Голосу Америки" в пятницу, 7 апреля.

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", — сказала она.

Заривная подчеркнула, что эта инициатива — яркий показатель креатива, к которому приходится прибегать украинской переговорной стороне, чтобы освободить как можно больше пленных украинцев.

"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы вытянуть больше наших", — добавила Заривная.

Она напомнила, что с 11 марта 2022 года было проведено 39 обменов. Всего освободили из российского плена 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.

Сегодня, 7 апреля в украинской разведке заявили, что возможность украинского контрнаступления пугает россиян, и они массово сдаются в плен.

6 апреля глава общественной организации "Вояцкий Освобождение" Наталья Епифанова заявила, что в плену у российских оккупантов может находиться не менее 10 тысяч украинских военнослужащих.

4 апреля представители Главного управления разведки Министерства обороны заявили, что Украина с начала войны вернула из российского плена 2 005 человек.