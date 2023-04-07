На честь Рамадану: Росія відмовилася обміняти воєннополонених мусульман "всіх на всіх"

В Офісі президента розповіли, що ця ініціатива є одним із багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти більше полонених.

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Україна запропонувала Росії обміняти військовополонених мусульман за принципом "усіх на всіх" з нагоди початку священного місяця Рамадану. У РФ пропозицію відхилили. Про це розповіла радниця із комунікацій керівника Офісу президента України Дар'я Зарівна, в інтерв'ю "Голосу Америки" у п'ятницю, 7 квітня.

"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "усіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхньої культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", — сказала вона.

Зарівна підкреслила, що ця ініціатива є яскравим показником креативу, до якого доводиться вдаватися українській переговорній стороні, щоб звільнити якнайбільше полонених українців.

"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших", — додала Зарівна.

Вона нагадала, що з 11 березня 2022 року було здійснено 39 обмінів. Усього звільнили з російського полону 1993 особи, з них 184 жінки та 107 цивільних заручників.

Сьогодні, 7 квітня, в українській розвідці заявили, що можливість українського контрнаступу лякає росіян, і вони масово здаються в полон.

6 квітня громадська активістка Наталія Єпіфанова заявила, що в полоні у російських окупантів може перебувати щонайменше 10 тисяч українських військовослужбовців.

4 квітня представники Головного управління розвідки Міністерства оборони заявили, що Україна з початку війни повернула з російського полону 2005 осіб.