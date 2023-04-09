"Верба бьет": в районе Токмака раздалось 6 громких взрывов, — мэр Мелитополя (фото)
Исходя из комментария Ивана Федорова, украинская РСЗО "Верба" могла "поработать" по скоплению ВС РФ. Взрывы слышали в районе Токмакского кузнечно-штамповочного завода, уточняют СМИ.
В районе временно оккупированного города Токмак Запорожской области 9 апреля раздались 6 взрывов. Об этом написал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Наша верба кац***в бьет", — прокомментировал чиновник инцидент. Других подробностей Иван Федоров не сообщил.
Возможно, причиной взрывов была "работа" украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Верба" по скоплению вражеских войск.
Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило об "очень хорошей прожарке р***ни в Токмаке.
СМИ пишут о взрывах в районе Токмакского кузнечно-штамповочного завода, которые начались около 14:00. Российские оккупанты еще в прошлом году разместили на территории этого предприятия военную базу.
Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, примерно в 100 километрах от областного центра. Город оказался под оккупацией войск России с марта прошлого года.
Напомним, что в январе украинский военнослужащий Евгений Карась сообщал об ударе по российским военным в Токмаке — тогда захватчики потеряли 200 человек убитыми.
В Центре журналистских исследований ранее отмечали, что захватчики выкопали рекордно длинный окоп в Запорожской области на 70 километров.
Федоров 8 апреля рассказывал, как оккупанты ищут партизан в Мелитополе. Градоначальник говорил о беспокойстве местных колаборантов по поводу будущего контрнаступления ВСУ.