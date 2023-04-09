"Верба бьет": в районе Токмака раздалось 6 громких взрывов, — мэр Мелитополя (фото)

Исходя из комментария Ивана Федорова, украинская РСЗО "Верба" могла "поработать" по скоплению ВС РФ. Взрывы слышали в районе Токмакского кузнечно-штамповочного завода, уточняют СМИ.

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В районе временно оккупированного города Токмак Запорожской области 9 апреля раздались 6 взрывов. Об этом написал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Наша верба кац***в бьет", — прокомментировал чиновник инцидент. Других подробностей Иван Федоров не сообщил.

Возможно, причиной взрывов была "работа" украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Верба" по скоплению вражеских войск.

Возможно, причиной взрывов была "работа" РСЗО "Верба" Фото: Википедия

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило об "очень хорошей прожарке р***ни в Токмаке.

СМИ пишут о взрывах в районе Токмакского кузнечно-штамповочного завода, которые начались около 14:00. Российские оккупанты еще в прошлом году разместили на территории этого предприятия военную базу.

Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, примерно в 100 километрах от областного центра. Город оказался под оккупацией войск России с марта прошлого года.

Напомним, что в январе украинский военнослужащий Евгений Карась сообщал об ударе по российским военным в Токмаке — тогда захватчики потеряли 200 человек убитыми.

В Центре журналистских исследований ранее отмечали, что захватчики выкопали рекордно длинный окоп в Запорожской области на 70 километров.

Федоров 8 апреля рассказывал, как оккупанты ищут партизан в Мелитополе. Градоначальник говорил о беспокойстве местных колаборантов по поводу будущего контрнаступления ВСУ.