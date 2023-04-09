"Верба б'є": в районі Токмака пролунало 6 гучних вибухів, — мер Мелітополя (фото)

Виходячи з коментаря Івана Федорова, українська РСЗВ "Верба" могла "попрацювати" по скупченню ЗС РФ. Вибухи чули в районі Токмацького ковальсько-штампувального заводу, уточнюють ЗМІ.

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У районі тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області 9 квітня пролунали 6 вибухів. Про це написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"Наша верба кац***в б'є", — прокоментував чиновник інцидент. Інших подробиць Іван Федоров не повідомив.

Можливо, причиною вибухів була "робота" української реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Верба" по скупченню ворожих військ.

Можливо, причиною вибухів була "робота" РСЗВ "Верба" Фото: Вiкiпедiя

Військовий рух українців та кримських татар "Атеш" повідомив про "дуже хорошу прожарку р***ні в Токмаку.

ЗМІ пишуть про вибухи в районі Токмацького ковальсько-штампувального заводу, які розпочалися близько 14:00. Російські окупанти ще минулого року розмістили на території цього підприємства військову базу.

Токмак знаходиться у Пологівському районі Запорізької області, приблизно за 100 кілометрів від обласного центру. Місто опинилося під окупацією військ Росії із березня минулого року.

Нагадаємо, що в січні український військовослужбовець Євген Карась повідомляв про удар по російських військових у Токмаку — тоді загарбники втратили 200 людей убитими.

У Центрі журналістських досліджень раніше зазначали, що загарбники викопали рекордно довгий окоп у Запорізькій області на 70 кілометрів.

Федоров 8 квітня розповідав, як окупанти шукають партизанів у Мелітополі. Міський голова говорив про занепокоєння місцевих колаборантів з приводу майбутнього контрнаступу ЗСУ.