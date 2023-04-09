Точный выстрел гаубицы М777: ВСУ уничтожили новейшую российскую РЛС "Репейник" (видео)

РЛС "Репейник" приняли на вооружение в прошлом году, а по данным на январь 2023 года в РФ произвели всего 11 таких систем. Попадание в цель обеспечила слаженная работа разведки и артиллерии.

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Украинские военные точным выстрелом из гаубицы М777 уничтожили современную российскую радиолокационную станцию обнаружения беспилотников "Репейник". Об этом сообщило в Facebook 7 апреля оперативное командование "Север".

"Уничтожен редкий "Репейник"! Разведчики обнаружили вражескую РЛС и предоставили координаты соседям из 45-й отдельной артиллерийской бригады. Точный выстрел М777 – и цель уничтожена", — проинформировали военные.

В командовании отмечают, что РЛС "Репейник" приняли на вооружение в 2022 году, а по состоянию на январь 2023 года таких систем произвели всего 11 единиц.

В соцсетях ранее писали, что эту РЛС уничтожили во время ее использования российскими оккупантами. Систему называют "злейшим врагом дронов".

По предварительным оценкам, стоимость РЛС "Репейник" доходит до 10 миллионов рублей, она находит и сопровождает объекты, развивающие скорость до 200 км/ч, на расстоянии до 10 км и высоте до 5 км.

Напомним, что ВСУ 9 апреля уничтожили первую трехкоординатную российскую РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".

А 6 апреля украинским военным удалось с помощью ударного дрона уничтожить российский радар "Аистенок" в Запорожской области.