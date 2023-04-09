Точний постріл гаубиці М777: ЗСУ знищили новітню російську РЛС "Реп"яшок" (відео)

РЛС "Реп'ях" прийняли на озброєння минулого року, а за даними на січень 2023 року в РФ виробили всього 11 таких систем. Потраплення в ціль забезпечила злагоджена робота розвідки та артилерії.

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Українські військові влучним пострілом з гаубиці М777 знищили сучасну російську станцію радіолокації виявлення безпілотників "Реп’яшок". Про це повідомило у Facebook 7 квітня оперативне командування "Північ".

"Знищено рідкісний "Реп’яшок"! Розвідники виявили ворожу РЛС і надали координати сусідам з 45-ї окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і мету знищено", — поінформували військові.

У командуванні зазначають, що РЛС "Реп'ях" прийняли на озброєння у 2022 році, а станом на січень 2023 таких систем виробили всього 11 одиниць.

У соцмережах раніше писали, що цю РЛС знищили під час її використання російськими окупантами. Систему називають "лютим ворогом дронів".

За попередніми оцінками, вартість РЛС "Реп'ях" доходить до 10 мільйонів рублів, вона знаходить і супроводжує об'єкти, що розвивають швидкість до 200 км/год, на відстані до 10 км і висоті до 5 км.

Нагадаємо, що ЗСУ 9 квітня знищили першу трикоординатну російську РЛЗ 1Л119 "Небо-СВУ".

А 6 квітня українським військовим вдалося за допомогою ударного дрона знищити російський радар "Лелека" у Запорізькій області.