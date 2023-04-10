ЕС пообещал Украине миллион снарядов: в NYT оценили, насколько это реальные цифры

Один из крупнейших производителей в ЕС компания Nammo планирует производить 200 тысяч боеприпасов в год до 2028 года, однако даже таких показателей недостаточно. Украина ежемесячно использует 250 тысяч снарядов.

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Страны Европейского союза пообещали передать Украине 1 млн. боеприпасов в год. При этом украинской армии необходимо около 250 тысяч снарядов в месяц. Об этом сообщает The New York Times.

Норвежская компания Nammo активно наращивает производство боеприпасов. К 2028 году они планируют выпускать 200 тысяч боеприпасов в год, что в 20 раз больше, чем до полномасштабной войны РФ против Украины. Однако этого недостаточно. Также продукция всех 11 европейских заводов боеприпасов не удовлетворит потребности украинской армии.

Страны НАТО обеспокоены проблемой производства снарядов. Более чем через три десятилетия после окончания холодной войны Европа сократила военные расходы. Поэтому аналитики сомневаются, что ЕС сможет расширить производство оружия настолько, чтобы оказать всю необходимую помощь Украине, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Производственная линия Nammo Фото: The New York Times

"Сейчас идет война за промышленные мощности, как для того, чтобы помочь украинцам, так и для того, чтобы восстановить наши запасы. Я думаю, что мы должны были это понять раньше и действовать раньше, но мы там, где мы есть", — заявил главный исполнительный директор Nammo Мортен Брандцаег.

В марте ЕС согласился выделить 2,14 млрд долларов для передачи Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев. В издании отмечают, что это обещание Киеву во многом зависит от норвежского производителя Nammo. Он один из крупнейших производителей снарядов на континенте. Оборонная компания производит и хранит боеприпасы в 9 странах и США и планирует расширить свою деятельность на обоих континентах.

Аналитики считают, что если США смогут нарастить боеприпасы благодаря финансированию и упрощенной системе, то ЕС будет сложнее. Норвегия не заказывала 155 мм боеприпасов для своих нужд с начала 1990-х годов. По оценкам представителей отрасли, сейчас Осло заказало 35 тысяч боеприпасов на 408 млн. долларов. И даже для заказа в 35 тысяч снарядов Nammo понадобится три года.

Фото: The New York Times

Чтобы нарастить производство боеприпасов, необходимы станки, металлы, топливо и другие составляющие. Но и для сборки боеприпасов нужны роботы. Первая партия станков компания получит в июне, до этого предприятие в Осло будет расширять площади. Также строится новый завод 155-мм боеприпасов, но он будет построен до конца 2024 года. Неожиданно, но Nammo также столкнулась с конкуренцией TikTok. Доступное энергоснабжение юга страны пойдет на центр обработки данных соцсети. Это вызывает ярость у Брандтцаега, потому что Норвегия может дать энергетику "видео с котиками" вместо срочно необходимых оборонительных проектов.

Напомним, 8 апреля СМИ писали, что Украина использует в сутки втрое меньше боеприпасов, чем Россия. ВСУ приходится более тщательно выбирать цели.

6 апреля СМИ также писали, что РФ рискует столкнуться с дефицитом боеприпасов. В сутки производятся снаряды, которых хватит на 15 минут огня.