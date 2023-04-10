ЄС пообіцяв Україні мільйон снарядів: NYT оцінили, чи реальні ці цифри

Один з найбільших виробників в ЄС компанія Nammo планує виробляти 200 000 боєприпасів на рік до 2028 року, однак навіть таких показників недостатньо. Україна використовує 250 тисяч снарядів щомісяця.

Related video

Країни Європейського союзу пообіцяли передати Україні 1 млн боєприпасів на рік. При тому українській армії необхідно близько 250 тисяч снарядів на місяць. Про це повідомляє The New York Times.

Норвезька компанія Nammo активно нарощує виробництво боєприпасів. До 2028 року вони планують випускати 200 000 боєприпасів на рік, що у 20 разів більше, ніж до повномасштабної війни РФ проти України. Однак цього не достатньо. Так само продукція всіх 11 європейських заводів боєприпасів не задовольнить потреб української армії.

Країни НАТО стурбовані проблемою з виробництвом снарядів. Більше ніж за три десятиліття після закінчення холодної війни Європа скоротила військові витрати. Через це аналітики сумніваються, що ЄС зможе розширити виробництво зброї настільки, щоб надати всю необхідну допомогу Україні, принаймні в короткостроковій перспективі.

Виробнича лінія Nammo Фото: The New York Times

"Зараз йде війна за промислові потужності як для того, щоб допомогти українцям, так і для того, щоб відновити наші запаси. Я думаю, що ми повинні були це зрозуміти раніше і діяти раніше, але ми там, де ми є", — заявив головний виконавчий директор Nammo Мортен Брандцаег.

В березні ЄС погодився виділити 2,14 млрд доларів для передачі Україні 1 млн боєприпасів протягом 12 місяців. У виданні зазначають, що ця обіцянка Києву залежить від норвезького виробника Nammo. Він є один з найбільших виробників снарядів на континенті. Оборонна компанія виробляє та зберігає боєприпаси в 9 країнах і США, а також планує розширити свою діяльність на обох континентах.

Аналітики вважають, що якщо США зможуть наростити боєприпаси завдяки фінансуванню та спрощеній системи, то ЄС це буде складніше. Норвегія не замовляла 155-мм боєприпасів для своїх потреб з початку 1990-х років. За оцінками представників галузі, зараз Осло замовило 35 тисяч боєприпасів на 408 млн доларів. І навіть для замовлення в 35 тисяч снарядів Nammo знадобиться 3 роки.

Фото: The New York Times

Щоб наростити виробництво боєприпасів необхідні станки, метали, паливо і інші складові. Але і для збору боєприпасів необхідні спеціальні роботи. Перша партія станків компанія отримає у червні, до цього підприємство в Осло буде розширювати площу. Також будується новий завод 155-мм боєприпасів, але його побудують до кінця 2024 року. Неочікувано, але Nammo також зіштовхнулась з конкуренцією TikTok. Доступне енергопостачання півдня країни піде на центр обробки даних соцмережі. Це викликає лють у Брандтцаега, бо Норвегія може дати енергетику "відео з котиками", замість терміново необхідними оборонними проєктами.

Нагадаємо, 8 квітня ЗМІ писали, що Україна використовує за добу втричі менше боєприпасів, ніж Росія. ЗСУ доводиться ретельніше обирати цілі.

6 квітня ЗМІ також писали, що РФ ризикує зіштовхнутися з дефіцитом боєприпасів. За добу виробляються снаряди, яких вистачить на 15 хвилин вогню.