Более 5000 заявок: в WP показали, как учат новобранцев бригады "Азов" (фото)

Новобранцев в бригаде тренируют по сокращенной программе подготовки Корпуса морской пехоты США. В "Азов" попадают только самые мотивированные бойцы.

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С начала февраля 2023 года более 5000 человек подали заявки на вступление в расширенную в бригаду "Азов". Нацгвардия формирует "Гвардию наступления". Об этом сообщает The Washington Post.

Попасть в бригаду могут только добровольцы, но не призывники. Также руководство оставляет за собой право отклонять заявки людей, не подходящих "Азову". В бригаду могут попасть только самые мотивированные бойцы. В издание отмечают, что инструкторами выступают ветераны подразделения, защищавшие Мариуполь, а сейчас вернувшиеся из российского плена.

Бойцы "Азова" проходят обучение по программе американских морпехов Фото: The Washington Post

В одной из областей новобранцы "Азова" овладевают канадскими винтовками С7А1. Бывший американский морпех с позывным Фродо говорит, что большинство бойцов еще месяц назад были гражданскими. Он позитивно оценивает мотивацию новобранцев.

"То, что они были достаточно мотивированы, чтобы зарегистрироваться самостоятельно, означает, что они действуют больше как "воины, чем солдаты", — сказал Фродо.

За месяц обучение бойцов учат по сокращенному курсу базовой подготовки Корпуса морской пехоты США: от стрельбы и картографии до инженерного дела. Вероятно, бойцов после учебы сразу отправят на одну из самых горячих точек на фронте в Украине.

Перекур новобранцев бригады "Азов" Фото: The Washington Post

Журналисты застали момент, когда военным инструктор показывал разные типы мин, которые им нужно было идентифицировать на поле.

Напомним, 9 апреля в бригаде "Красная калина" сообщили, что бригады "Гвардии наступления" комплектуются техникой стран НАТО.

6 апреля в МВД сообщили, в "Гвардию наступления" поступило более 20 тысяч заявок добровольцев. Многие бойцы ВСУ изъявили желание перейти во вновь бригады.