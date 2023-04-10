Понад 5000 заявок: у WP показали, як навчають новобранців бригади "Азов" (фото)

Новобранців у бригаду тренують за скороченою програмою підготовки Корпусу морської піхоти США. В "Азов" потрапляють лише наймотивованіші бійці.

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З початку лютого 2023 року понад 5000 людей подали заявки на вступ до розширеної бригади "Азов". Нацгвардія формує "Гвардію наступу". Про це повідомляє The Washington Post.

Потрапити в бригаду можуть лише добровольці, а не призовники. Також керівництво залишає за собою право відхиляти заявки людей, які не підходять "Азову". В бригаду можуть потрапити лише наймотивованіші бійці. У виданні зазначають, що інструкторами виступають ветерани підрозділу, які захищали Маріуполь, а зараз повернулись із російського полону.

Бійці "Азова" проходять навчання за програмою американських морпіхів Фото: The Washington Post

В одній з областей новобранці "Азову" опановують канадські гвинтівки С7А1. Колишній американський морпіх з позивним "Фродо" каже, що більшість бійців ще місяць тому були цивільними. Він схвально оцінює мотивацію новобранців.

"Те, що вони були достатньо мотивовані, щоб зареєструватися самостійно, означає, що вони діють більше як "воїни, ніж солдати", — сказав Фродо.

За місяць навчання бійців вчать по скороченому курсу базової підготовки Корпусу морської піхоти США: від стрільби та картографії до інженерної справи. Вірогідно, бійців після навчання одразу відправлять на одну з найгарячіших точок на фронті в Україні.

Перекур новобранців бригади "Азов" Фото: The Washington Post

Журналісти застали момент, коли військовим інструктор показував різні типи мін, які їм потрібно було ідентифікувати на полі.

Нагадаємо, 9 квітня в бригаді "Червона калина" повідомили, що бригади "Гвардії наступу" комплектуються технікою країн НАТО.

6 квітня в МВС повідомили, до "Гвардії наступу" надійшло понад 20 тисяч заявок добровольців. Багато бійців ЗСУ виявили бажання перейти в новостворені бригади.