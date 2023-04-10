Кремль отверг предложение о посредничестве Франции в урегулировании войны против Украины

Москва считает официальный Париж "стороной конфликта в Украине".

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Россия исключает, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посредничество Франции в урегулировании войны. Об этом сообщило российское издание "РБК".

В Кремле исключают возможность французских представителей, поскольку считают официальный Париж стороной конфликта. Именно по этой причине Москва не видит европейцев посредником в урегулировании войны.

"Поэтому сложно представить посреднические усилия", – заявил Песков.

Представитель Кремля 6 апреля назвал "неизбежными" боевые действия против украинского народа. По его словам, для мирного урегулирования между РФ и Украиной предпосылок не наблюдается, поэтому война россиян против украинского народа будет продолжаться. По его мнению, потенциально посредником в переговорном процессе мог бы выступить Китай, но "в случае с Украиной ситуация сложная".

В конце марта Песков назвал переговоры с Украиной невозможными, поскольку РФ, по его словам, "достигнет цели военным путем". Спикер Кремля добавил, что для Москвы главное, чтобы Киев выполнил ее условия и была обеспечена "безопасность" для аннексированных регионов Украины и "России в более широком контексте". Он отметил, что российские войска и дальше будут выполнять задачи, которые поставил глава Кремля Владимир Путин. По мнению Пескова, сейчас РФ в широком смысле слова сражается с Западом и "это надолго". Он не ответил на вопрос о том, сколько может занять вторжение армии России на территорию Украины.

Как сообщили 6 апреля журналисты Sky News, президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Пекин, где высказал просьбу лидеру Китая Си Цзиньпину, чтобы тот оказывал давление на главу Кремля Владимира Путина. Это вроде бы позволить прекратить войну в Украине. Представители Франции утверждают, что Макрон рассчитывает, что китайский лидер приложит усилия, чтобы повлиять на президента РФ Владимира Путина. В то же время, не ожидается каких-либо значительных изменений в самой позиции Китая относительно мирного урегулирования.