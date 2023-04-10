Кремль відкинув пропозицію щодо посередництва Франції у врегулюванні війни проти України

Москва вважає офіційний Париж "стороною конфлікту в Україні".

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Росія виключає, як зазначив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, посередництво Франції у врегулювання війни. Про це повідомило російське видання "РБК".

У Кремлі виключають можливість французьких представників, оскільки вважають офіційний Париж стороною конфлікту. Саме за цієї причини Москва не бачить європейців посередником у врегулюванні війни.

"Тому важко уявити посередницькі зусилля", — заявив Пєсков.

Представник Кремля 6 квітня назвав "неминучими" бойові дії проти українського народу. З його слів, для мирного врегулювання між РФ та Україною передумов не спостерігається, тому війна росіян проти українського народу триватиме й надалі. На його думку, потенційно посередником у переговорному процесі міг би виступити Китай, але "у випадку з Україною ситуація складна".

Наприкінці березня Пєсков назвав переговори з Україною неможливими, оскільки РФ, з його слів, "досягне цілей воєнним шляхом". Спікер Кремля додав, що для Москви головне, це щоб Київ виконав її умови та була забезпечена "безпека" для анексованих регіонів України та "Росії у ширшому контексті". Він наголосив на тому, що російські війська й надалі виконуватимуть завдання, які поставив очільник Кремля Володимир Путін. На думку Пєскова, зараз РФ в широкому сенсі слова воює із Заходом і "це надовго". Він не відповів на запитання про те, скільки може тривати вторгнення армії Росії на територію України.

Як повідомили 6 квітня журналісти Sky News, президент Франції Емманюель Макрон вирушив до Пекіну, де висловив прохання лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, щоб той чинив тиск на очільника Кремля Володимира Путіна. Це наче дозволить припинити війну в Україні. Представники Франції стверджують, що Макрон розраховує, що китайський лідер докласти зусиль аби вплинути на президента РФ Володимира Путіна. Водночас не очікується якихось значних змін у самій позиції Китаю стосовно мирного врегулювання.