Президентская бригада "накрыла" минометным огнем позицию оккупантов на Донбассе (видео)

Украинские защитники уничтожили пулеметную позицию врага, а также АГС и РПГ вместе с боекомплектом.

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Бойцы президентской бригады им. Богдана Хмельницкого показали, как уничтожили позиции оккупантов на Новопавловском направлении в Донецкой области. Соответствующее видео украинские защитники опубликовали на своей Facebook-странице 10 апреля.

Судя по опубликованному ролику, оккупанты обустроили пулеметную позицию в траншее. Получив координаты, бойцы "накрыли" врага минометным огнем.

"Наши бойцы выявили опорный пункт врага на Новопавловском направлении. Точными попаданиями 60-мм и 82-мм минометов уничтожили пулеметную позицию, АГС и РПГ с боекомплектом", — говорится в сообщении бойцов президентской бригады.

Битва за Донбасс — последние новости

Согласно вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 10 апреля, на Лиманском направлении в течение суток противник пытался наступать вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спирное и Берестовое в Донецкой области.

Вместе с тем на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку Богдановки и Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромовое, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник также вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области. Все попытки наступления подавили бойцы ВСУ. Ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа.

Напомним, 10 марта ВС РФ нанесли авиаудар по Авдеевке в Донецкой области, в результате которого уничтожена еще одна многоэтажка. В момент удара в здании не біло людей, поєтому обошлось без жертв.

Также 10 апреля украинские военные сбили вражеский Ми-24 под Авдеевкой. Бойцы Сил обороны Украины заявили, что в этот день враг понес сокрушительные потери на Авдеевском направлении.

Также напомним, 10 апреля бойцы 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр Вооруженных сил Украины показали бои за город Бахмут Донецкой области с видом от первого лица.