Президентська бригада "накрила" мінометним вогнем позицію окупантів на Донбасі (відео)

Українські захисники знищили кулеметну позицію ворога, а також АГС та РПГ разом із боєкомплектом.

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Бійці президентської бригади ім. Богдана Хмельницького показали, як знищили позиції окупантів на Новопавлівському напрямку Донецької області. Відповідне відео українські захисники опублікували на Facebook-сторінці 10 квітня.

Судячи з опублікованого ролика, окупанти облаштували кулеметну позицію у траншеї. Отримавши координати, бійці "накрили" ворога мінометним вогнем.

"Наші бійці виявили опорний пункт ворога на Новопавлівському напрямку. Точними влученнями 60-мм та 82-мм мінометів знищили кулеметну позицію, АГС та РПГ з боєкомплектом", — йдеться у повідомленні бійців президентської бригади.

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Згідно з вечірнім зведенням Генштабу Збройних сил України, опублікованому 10 квітня, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове на Донеччині.

Водночас на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. Водночас ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда.

Нагадаємо, 10 березня ЗС РФ завдали авіаудару по Авдіївці в Донецькій області, внаслідок якого знищено ще одну багатоповерхівку. У момент удару в будівлі не було людей, тому обійшлося без жертв.

Також 10 квітня українські військові збили ворожий Мі-24 під Авдіївкою. Бійці Сил оборони України заявили, що цього дня ворог зазнав нищівних втрат на Авдіївському напрямку.

Також нагадаємо, 10 квітня бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр Збройних сил України показали бої за місто Бахмут Донецької області з видом від першої особи.