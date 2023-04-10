"Суцільні руїни": ЗС РФ знищили житлову багатоповерхівку в Авдіївці, — ОВА (фото)

Внаслідок авіадару російських загарбників у Донецькій області зруйновано багатоповерховий будинок. У ОВА розповіли, що в місті нині залишаються близько 1800 осіб.

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Російські окупанти завдали авіаудару по Авдіївці у Донецькій області, внаслідок якого знищено ще одну багатоповерхівку. Про це сьогодні, 10 квітня, повідомив у соцмережах начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися", — розповів Кириленко.

Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА

У ОВА пояснили, що в місті залишається близько 1800 осіб, які щодня ризикують життям. В адміністрації закликають евакуюватися з прифронтових населених пунктів та обіцяють допомогу з цим.

"Росіяни перетворили Авдіївку на суцільні руїни", — підкреслив Кириленко.

Нагадаємо, 20 березня голова об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що Авдіївка може стати "другим Бахмутом". Він розповів, що російські загарбники намагаються оточити місто.

Пізніше, 9 квітня, Олексій Дмитрашківський заявив, що у районі Мар’їнки та Авдіївки на Донеччині ворог втрачає до двох рот армійців щодня. Однак кількість обстрілів там, за його словами, у порівнянні з лютим знизилась.

Сьогодні, 10 квітня, нардеп Юрій Мисягін показав, як захисники у Донецькій області знищили ворожу ППО — ЗРК "Бук". У цьому бійцям ЗСУ допоміг дрон-камікадзе.