"Сплошные руины": ВС РФ уничтожили жилую многоэтажку в Авдеевке, — ОВА (фото)

В результате авиадара российских захватчиков в Донецкой области разрушен многоэтажный дом. В ОВА рассказали, что в городе сейчас остаются около 1800 человек.

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Российские оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке в Донецкой области, в результате которого уничтожена еще одна многоэтажка. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил в соцсетях начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"К счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались", — рассказал Кириленко.

Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА

В ОВА объяснили, что в городе остается около 1800 человек, ежедневно рискующих жизнью. В администрации призывают эвакуироваться из прифронтовых населённых пунктов и обещают помощь с этим.

"Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины", — подчеркнул Кириленко.

Напомним, 20 марта глава объединенного прессцентра сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать "вторым Бахмутом". Он рассказал, что российские захватчики пытаются оцепить город.

Позже, 9 апреля, Алексей Дмитрашковский заявил, что в районе Марьинки и Авдеевки в Донецкой области враг теряет до двух рот армейцев ежедневно. Однако количество обстрелов там, по его словам, по сравнению с февралем снизилось.

Сегодня, 10 апреля, нардеп Юрий Мысягин показал, как защитники в Донецкой области уничтожили вражескую ПВО — ЗРК "Бук". В этом бойцам ВСУ помог дрон-камикадзе.