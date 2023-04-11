Жители Мелитополя без связи и интернета передавали данные ВСУ, — волонтер

Оккупанты знают, что местное население их ненавидит, поэтому когда перевозят большие колонны техники — глушат мобильную связь, чтобы граждане не имели возможности скорректировать ракетный удар по позициям ВС РФ.

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В оккупированном россиянами Мелитополе систематически раздаются взрывы, а прилеты фиксируются в местоположении российских окупантов и их техники. Несмотря на то, что захватчики часто глушат связь, местные жители находят возможность передать вооруженным силам Украины необходимую информацию. Об этом 24 канала рассказал волонтер, заслуженный мастер спорта Украины Валерий Газаев.

Газаев отметил, что оккупанты уже больше года строят на Запорожье оборонительные укрепления. К этому процессу приобщают местных сепаратистов, а также заставляют работать обычных жителей.

Заслуженный мастер спорта Украины, сам полтора месяца живший в оккупации, рассказывает, что когда ВС РФ перевозили большие колонны техники на 200 – 300 единиц, то глушили мобильную связь и интернет, так как знали, что местное население их ненавидит и передаст информацию ВСУ.

"Впрочем, люди находили возможность передавать эти данные, потому что были некоторые места, которые знали местные, в селах возле Мелитополя, где-то на высокой местности, где сигнал ловил, и все равно свое дело люди делали", — подчеркнул Газаев.

По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, за последние две недели у оккупантов "постоянно что-то взрывается", в том числе и коллаборанты в своих автомобилях. Он уточнил, что РФ производит зачистку собственных ставленников. За несколько дней до взрывов стало известно, что враг уже 4 дня свозил туда военную технику и личный состав. Примечательно и то, что делалось это при отключенной мобильной связи и интернете.

Ночью 6 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов. Они были слышны в районе города Юровке и Новом Мелитополе. По информации РосСМИ, украинская армия запустила ночью шесть ракет HIMARS. Также сообщается, что ПВО оккупантов якобы успешно предотвратило попытку ракетных обстрелов, а пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.