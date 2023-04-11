Жителі Мелітополя без зв"язку та інтернету передавали дані ЗСУ, — волонтер

Окупанти знають, що місцеве населення їх ненавидить, тому коли перевозять великі колони техніки — глушать мобільний зв'язок, аби громадяни не мали можливість скорегувати ракетний удар по позиціях ЗС РФ.

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В окупованому росіянами Мелітополі систематично лунають вибухи, а прильоти фіксуються в місця розташування російських окупантів та їхньої техніки. Попри те, що загарбники часто глушать зв'язок, місцеві жителі знаходять можливість передати Збройним силам України необхідну інформацію. Про це 24 каналу розповів волонтер, заслужений майстер спорту України Валерій Газаєв.

Газаєв зазначив, що окупанти вже більше, ніж рік будують на Запоріжжі оборонні укріплення. До цього процесу долучають місцевих сепаратистів, а також змушують працювати звичайних жителів.

Заслужений майстер спорту України, який сам півтора місяця жив в окупації, розповідає, що коли ЗС РФ перевозили великі колони техніки на 200 – 300 одиниць, то глушили мобільний зв'язок й інтернет, бо знали, що місцеве населення їх ненавидить і передасть інформацію ЗСУ.

"Утім люди знаходили можливість передавати ці дані, бо були деякі місця, які знали місцеві, у селах біля Мелітополя, десь на високій місцевості, де сигнал ловив, й усе одно свою справу люди робили", – наголосив Газаєв.

За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, протягом останніх двох тижнів у окупантів "постійно щось вибухає", зокрема й колаборанти у своїх автомобілях. Він уточнив, що РФ проводить зачистку власних ставлеників. За кілька днів до вибухів стало відомо, що ворог уже протягом 4 днів звозив туди військову техніку та особовий склад. Примітно й те, що робилося це за відключеного мобільного зв'язку та інтернету.

Вночі 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало кілька вибухів. Їх було чутно в районі міста Юрівці та Новому Мелітополі. За інформацією росЗМІ, українська армія запустила вночі шість ракет HIMARS. Також повідомляється, що ППО окупантів нібито успішно запобігла спробі ракетного обстрілу, а постраждалих і руйнувань внаслідок інциденту немає.