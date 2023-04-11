"Родители прячут от эвакуации": в Авдеевке остается еще два ребенка, — власти

По словам главы администрации Виталия Барабаша, этих детей планируют эвакуировать в принудительном порядке, но пока продолжаются поиски несовершеннолетних, которых родители всячески прячут.

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В Авдеевке Донецкой области, которая на сегодня является одной из горячейших точек фронта до сих пор остается двое несовершеннолетних. Об этом сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш вчера, 10 апреля, в эфире национального телемарафона.

Представители местных властей планируют эвакуировать их в принудительном порядке, но родители зачастую не хотят эвакуироваться сами и прячут от эвакуации детей, не объясняя, по какой причине это делают.

"Юридически принудительная эвакуация детей из Авдеевки началась, фактически нет. Ищем детей. Пока у нас двое детей остается. На выходных мы двоих детей, которых нашли, все-таки вывезли. Родители скрывают тех детей, которые остаются в городе", – объяснил Виталий Барабаш.

Вчера, 10 апреля, российские оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке в Донецкой области, в результате которого уничтожена еще одна многоэтажка.

9 апреля, спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что в районе Марьинки и Авдеевки в Донецкой области враг теряет до двух рот армейцев ежедневно.

20 марта глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что Авдеевка может стать "вторым Бахмутом". Он рассказал, что российские захватчики пытаются оцепить город.