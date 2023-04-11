"Батьки ховають від евакуації": в Авдіївці залишається ще дві дитини, — влада

За словами голови адміністрації Віталія Барабаша, цих дітей планують евакуювати у примусовому порядку, але поки що тривають пошуки неповнолітніх, яких батьки всіляко ховають.

Related video

В Авдіївці Донецької області, яка на сьогодні є однією з найгарячіших точок фронту, досі залишається двоє неповнолітніх. Про це сказав голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 10 квітня, в ефірі національного телемарафону.

Представники місцевої влади планують евакуювати їх у примусовому порядку, але батьки часто не хочуть евакуюватися самі і ховають від евакуації дітей, не пояснюючи, чому це роблять.

"Юридично примусова евакуація дітей з Авдіївки почалася, фактично — ні. Шукаємо дітей. Поки що у нас двоє дітей залишається. На вихідних ми двох дітей, яких знайшли, таки вивезли. Батьки приховують тих дітей, які залишаються у місті", – пояснив Віталій Барабаш.

Учора, 10 квітня, російські окупанти завдали авіаудару Авдіївці в Донецькій області і, внаслідок якого знищено ще одну багатоповерхівку.

9 квітня спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що в районі Мар'їнки та Авдіївки в Донецькій області ворог втрачає до двох рот армійців щодня.

20 березня голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Авдіївка може стати "другим Бахмутом". Він розповів, що російські загарбники намагаються оточити місто.