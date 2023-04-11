"Они сделали выводы": Резников рассказал, что оккупанты придумали для противодействия HIMARS

Руководитель Минобороны анонсировал переговоры с союзниками по получению оружия, способного уничтожать цели на расстоянии 120 или 150 км.

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Российские войска отвели свои склады за пределы досягаемости реактивной системы залпового огня HIMARS, чтобы повысить уровень безопасности. Об этом в интервью Delfi сообщил Алексей Резников, министр обороны Украины.

Он отметил, что с мая прошлого года Украина получила мощные 155-мм артиллерийские системы. Впоследствии ВСУ начали применять и HIMARS, которые оказали существенное влияние на ситуацию на поле боя. Снабжение и других видов вооружения не только американских, но также французских и немецких позволило успешно уничтожать цели, расположенные на расстоянии 80 км. Это касается, в частности, оружейных и топливных складов и командных пунктов.

Российские захватчики начали искать решения по противодействию современному оружию. Они сделали некоторые выводы.

"Стали оттягивать всю эту свою инфраструктуру за 120 км", – отметил министр.

Резников добавил, что и для украинских войск встал вопрос, как уничтожать врага на далеком расстоянии. Он отметил, что начали переговоры с союзниками получения оружия, способного уничтожать цели даже на расстоянии 120 или 150 км.

"Возникла потребность в поиске других решений, способных продлить наши руки", – заявил руководитель Минобороны.

Фокус 11 апреля сообщал заявление Резникова о новых "сюрпризах" для флота РФ в Черном море. Он намекнул, что следует ожидать уничтожения новых кораблей, похожих на крейсер "Москва", который ВСУ уничтожили весной 2022 года. Министр также заявил, что Украина – второе в истории за последние 100 лет государство, которое смогло уничтожить российский морской флагман. Впервые это произошло во время российско-японской войны 1904-1905 годов.

Резников 5 апреля оценил скорейшее прекращение войны на территории нашего государства. Он исключил любую возможность подписания мирных договоренностей с властями РФ. Глава оборонного ведомства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что не будет проводить переговоры с главой Кремля.