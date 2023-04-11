"Вони зробили висновки": Резніков розповів, що окупанти придумали для протидії HIMARS

Керівник Міноборони анонсував перемовини з союзниками щодо отримання зброї, яка здатна знищувати цілі на відстані 120 або 150 км.

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Російські війська відвели свої склади за межі досяжності реактивної системи залпового вогню HIMARS, щоб підвищити рівень безпеки. Про це в інтерв'ю Delfi повідомив Олексій Резніков, міністр оборони України.

Він зазначив, що з травня минулого року Україна отримала потужні 155-мм артилерійські системи. Згодом ЗСУ почали застосовувати й HIMARS, які суттєво вплинули на ситуацію на полі бою. Постачання й інших видів озброєння не тільки американських, але також французьких і німецьких дозволило успішно знищувати цілі, що розташовані на відстані 80 км. Це стосується, зокрема збройових й паливних складів та командних пунктів.

Російські загарбники почали шукати рішення для протидії сучасній зброї. Вони зробили певні висновки.

"Стали відтягувати всю цю свою інфраструктуру за 120 км", – зазначив міністр.

Резніков додав, що й для українських військ постало питання, яким чином знищувати ворога на далекій відстані. Він наголосив, що розпочали перемовини з союзниками отримання зброї, яка здатна знищувати цілі навіть на відстані 120 або 150 км.

"Виникла потреба в пошуку інших рішень, здатних подовжити наші руки", – заявив керівник Міноборони.

Фокус 11 квітня повідомляв заяву Резнікова щодо нових "сюрпризів" для флоту РФ у Чорному морі. Він натякнув, що варто очікувати знищення нових кораблів, схожих на крейсер "Москва", який ЗСУ знищили навесні 2022 року. Міністр також заявив, що Україна – друга в історії за останні 100 років держава, яка змогла знищити російський морський флагман. Вперше це відбулося під час Російсько-Японської війни 1904-1905 років.

Резніков 5 квітня оцінив швидке припинення війни на території нашої держави. Він виключив будь-яку можливість підписання мирних домовленостей з владою РФ. Керівник оборонного відомства нагадав, що президент України Володимир Зеленський уже заявляв, що не проводитиме перемовин з очільником Кремля.