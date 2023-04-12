Финал переговоров: в прошлом году Зеленский должен был встретиться с Путиным, — Арестович (видео)

По словам бывшего советника ОП, Зеленский решил остановить свое участие в переговорах после того, как украинские военные обнаружили следы военных преступлений россиян в Буче.

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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что весной 2022 года должны были состояться переговоры лично президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, встреча готовилась в Стамбуле. Об этом он рассказал во время беседы с телеведущим Василием Головановым на его YouTube-канале.

По словам Арестовича, сперва он также принимал участие в переговорах и также должен был входить в состав делегации от Украины. Однако после того, как в Беларуси на него завели уголовное дело якобы за призывы к терроризму, российская сторона категорически потребовала, чтобы его исключили из группы.

Он также отметил, что сперва у России было большое количество требований к Украине, включая сокращение численности Вооруженных сил до 50 000, внеблоковый статус, предоставление русскому языку статуса второго государственного, а также признание за Россией права на Крым и Донбасс. Однако затем, когда в РФ осознали, что блицкриг не удался, количество требований кардинально сократилось.

"Единственное на чем они настояли – сокращение численности Вооруженных сил. Президент сказал: "Нет. Даже пусть не умоляют". И тогда добились согласования, что этот вопрос остается на встрече с лидерами. Обычно, когда лидеры встречаются, на 90% документ уже готов", — сказал Арестович.

Однако после того, как украинские войска и журналисты зашли в Бучу, увидели доказательства военный преступлений ВС РФ, Зеленский отказался встречаться с Путиным.

"Открылась Буча. И президент сказал: "Я вообще выхожу из переговоров". На силу западные партнеры уговорили не закрывать опцию. Но она все равно де-факто закрылась", — сказал Арестович.

Арестович о переговорах Зеленского и Путина

Напомним, что 10 апреля журналисты CNN заявили, что Зеленский в феврале дал приказ бить по скоплениям ВС РФ в Ростовской области. По информации журналистов, один из 53 "слитых" документов, показывает, что США шпионили за президентом Украины и знали о его планах поразить места дислокации российских военных в Ростовской области. Якобы поэтому Вашингтон не спешит передавать ВСУ дальнобойное оружие.

Кроме того, Зеленский 7 апреля назвал деоккупацию Крыма безальтернативным вариантом для мира. По словам главы государства, освобождение полуострова позволило бы установить правильный порядок в мире, а Кремль осознал бы, что "никому не позволено распространять по миру зло".