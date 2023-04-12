Фінал переговорів: минулого року Зеленський мав зустрітися з Путіним, — Арестович (відео)

За словами колишнього радника ОП, Зеленський вирішив зупинити свою участь у переговорах після того, як українські військові виявили сліди воєнних злочинів росіян у Бучі.

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Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що навесні 2022 року мали відбутися переговори особисто президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За його словами, зустріч готувалася у Стамбулі. Про це він розповів під час бесіди з телеведучим Василем Голованова на його YouTube-каналі.

За словами Арестовича, спочатку він також брав участь у переговорах і також мав входити до складу делегації від України. Однак після того, як у Білорусі на нього порушили кримінальну справу нібито за заклики до тероризму, російська сторона категорично зажадала, щоб її виключили із групи.

Він також зазначив, що спочатку Росія мала велику кількість вимог до України, включаючи скорочення чисельності Збройних сил до 50 000, позаблоковий статус, надання російській мові статусу другої державної, а також визнання за Росією права на Крим і Донбас. Однак потім, коли у РФ усвідомили, що бліцкриг не вдався, кількість вимог кардинально скоротилася.

"Єдине, на чому вони наполягли – скорочення чисельності Збройних сил. Президент сказав: "Ні. Навіть нехай не благають". І тоді домовилися, що це питання залишається на зустрічі з лідерами. Зазвичай, коли лідери зустрічаються, на 90% документ уже готовий", — сказав Арестович.

Однак після того, як українські війська та журналісти зайшли до Бучі, побачили докази воєнних злочинів ЗС РФ, Зеленський відмовився зустрічатися з Путіним.

"Відкрилася Буча. І президент сказав: "Я взагалі виходжу з переговорів". На силу західні партнери вмовили не закривати опцію. Але вона все одно де-факто закрилася", — сказав Арестович.

Арештович про переговори Зеленського та Путіна

Нагадаємо, що 10 квітня журналісти CNN заявили, що Зеленський у лютому наказав бити по скупченнях ЗС РФ в Ростовській області. За інформацією журналістів, один із 53 "злитих" документів показує, що США шпигували за президентом України й знали про його плани вразити місця дислокації російських військових у Ростовській області. Нібито тому Вашингтон не поспішає передавати ЗСУ далекобійну зброю.

Крім того, Зеленський 7 квітня назвав деокупацію Криму безальтернативним варіантом для миру. За словами глави держави, звільнення півострова дозволило б встановити правильний порядок у світі, а Кремль усвідомив би, що "нікому не дозволено розповсюджувати по світу зло".